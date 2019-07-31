【詭屋驚凶實錄】美國探靈隊闖真「詭屋」　稱願承擔任何潛在風險

由導演溫子仁（James Wan）執導的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）在2013年上映時大獲好評，電影以2,000萬美元的低成本價，成功創造奇蹟，在全球斬獲3億1,900萬美元票房收入。在持續的好評下，溫子仁聯同監製Peter Safran創造出詭屋驚凶實錄宇宙（The Conjuring Universe）。 近日有美國探靈隊打算到首集《詭屋驚凶實錄》發生鬧鬼的真「詭屋」探靈兩小時，未知他們會否真的遇到惡靈呢？

《詭屋驚凶實錄》叫好叫座，讓溫子仁及監製Peter Safran創造出詭屋驚凶實錄宇宙。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

殺嬰案不了不知

《詭屋驚凶實錄》講述華倫夫婦在1971年，在羅德島州哈里斯維爾的一間農舍，調查一件關於女巫詛咒的案件，該地方在19世紀早期住了一名名為Bathsheba Sherman的女子。她在1885年離世，終年約73歲。據了解，Bathsheba Sherman曾協助照顧一名初生嬰兒，可惜卻不幸離世，於是她遭當地居民指控為女巫。目前還不清楚這個嬰兒屬於誰人，但當地人猜測這個孩子是被Bathsheba Sherman殺死後奉獻給魔鬼。與電影不同的是，Bathsheba Sherman沒有吊頸自殺，而是自然死去。至於殺嬰兒案，由於證據不足，她獲判無罪。目前她被葬在哈里斯維爾墓園內。直至1971年，Perron一家搬進該地方居住後，聲稱受到惡靈纏繞長達9年。

在《詭屋驚凶實錄》中，Perron在搬進去的第二天，他們的寵物狗就神秘死亡。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

Perron一家續指出，曾經在家中目睹毛骨悚然的可怕事件，當中包括曾有家人被惡靈附身、見到有鬼魂在屋內遊走及其他奇怪的恐怖事情。Perron一家研究後，發現以前住在這房屋的人都是不尋常地死去。他們被這些事件嚇怕，於是便求助當時著名的靈異現象調查者華倫夫婦協助。最後，這故事引起了溫子仁注意，《詭屋驚凶實錄》由此誕生。

屋主Cory Heinzen把「詭屋」變成生意。（Cory Heinzen Facebook 圖片）

近日再有美國探靈專家要挑戰這所「詭屋」一探究竟。探靈成員之一的Zak Bagans指出：「位於羅德島州哈里斯維爾的『詭屋』是世界上最恐怖的地方之一，我們準備承擔任何潛在的風險。」

《詭屋驚凶實錄》講述華倫夫婦在1971年在羅德島州哈里斯維爾的一間農舍調查一件關於女巫詛咒的案件。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

間屋有幾猛？

目前「詭屋」由一對年輕夫婦擁有，兩人在上月21日才成為業主。據《Sun Journal》報導指，Cory及Jennifer無懼房屋鬧鬼的傳聞，並指出他們非常鍾愛這間屋：「8.5英畝（近5個標準足球場），屋後有一條河流，還有一個水塘。這裡非常寧靜，不介意這房子背後的故事。這是一個美麗的家。」雖然兩人均指出不介意這屋背後的故事，但兩人坦承目前「房子仍然非常鬧鬼」。丈夫Cory指出：「家中的門有時會自己打開，並不時聽到腳步聲及敲門聲。」Cory續表示：「我不願單獨留在這裡，但卻沒有感覺到任何邪靈。」