【詭娃安娜貝爾3】新劇照暗藏玄機　揭與《詭屋》宇宙環環相扣

由《詭屋驚凶實錄》系列電影衍生而來的《詭娃安娜貝爾》電影，不知不覺今年已經來到第三集《Annabelle Comes Home》。一手創造這個「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe）的溫子仁，他日前在其社交網站上上載了《詭娃安娜貝爾》第三集的首張劇照，有網友發現這張圖隱藏了不少彩蛋，除了暗藏昔日可怕的回憶外，還有不少新神秘物品出現，雖然未知會否在《詭娃安娜貝爾3》出現，但不少網友直言，「詭屋驚凶實錄宇宙」正積極擴張中。

《Annabelle Comes Home》將會是華倫夫婦首次在衍生作品中親身演出。（劇照）

詭娃安娜貝爾首次出現是在2013年上映的《詭屋驚凶實錄》，當時影迷從超自然現象探究者華倫夫婦家中的「超自然物品收藏館」中，首次見到這隻毛骨悚然及極其怪異的洋娃娃。由於這隻洋娃娃被稱為最危險物品，所以一直都放進玻璃櫃被隔離。而今次《詭娃安娜貝爾3》再次回到影迷熟悉的華倫夫婦家中。據了解，今次主力對抗這詭娃安娜貝爾，只有華倫夫婦的女兒及其保母。然而大家可以放心，因為今集亦會見到華倫夫婦首次在衍生作品中現身，相信在最危急的關頭，他們就會出現並拯救其女兒及保母。

詭娃安娜貝爾在2013登場後，翌年就獲得拍攝獨立作品的機會。（劇照）

說回《詭娃安娜貝爾3》首張劇照，這張照片率先由溫子仁在其Instagram上發布。他在帖文中也不忘提提去年的DC電影《水行俠》：「好吧，也許她在我最近的其他電影（我不會確認或否認）中客串，但是，她絕對是今集的主角！」並表示今集是「詭屋驚凶實錄宇宙」的正宗新一章。

【詭屋驚凶實錄3】溫子仁堅持用真人真事 兇手借撞鬼成功脫罪？

【詭娃安娜貝爾3】溫子仁爆有華倫夫婦 跟《詭屋驚凶實錄》銜接

溫子仁在其IG上貼出《詭娃安娜貝爾3》首張劇照，並留言指詭娃安娜貝爾將會是《詭娃安娜貝爾3》的重要角色，似是暗中承認詭娃安娜貝爾曾客串演出《水行俠》。（網上擷圖）

從相片中可以見到，不少昔日可怕的物品，由於《詭娃安娜貝爾》是發生在《詭屋驚凶實錄2》之前，所以這個收藏櫃中，影迷就看不到扭曲人（The Crooked Man）。雖然如此，但相片中卻出現了新物品。

「Feeley Meeley」的懷舊桌上遊戲或將在《詭娃安娜貝爾3》首次現身，目前未知它將如何為觀眾帶來恐懼感。（網上擷圖）

而在詭娃安娜貝爾正下方，小丑音樂盒及手風琴猴子，影迷在2013年上映的首部《詭屋驚凶實錄》中已經見過「他們」。而在同一行上面，一款名為「Feeley Meeley」的懷舊遊戲，其玩法是要求玩家抽卡，然後再把手伸進盒子中，尋找卡片提到的物品。然而這款60年代知名的桌上遊戲，卻從未在「詭屋驚凶實錄宇宙」中出現，相信它將在《詭娃安娜貝爾3》首次跟影迷會面。

+ 4 + 3 + 2

【詭修女】故事靈感源自真實案例 華倫夫婦女婿：攝影師影到異樣

【詭修女】恐怖猙獰修女襲YouTube 網民話睇喜劇都發惡夢

上層的組合，正正是代表下月上映的《哭泣的女詭》，至於中間分別由《詭娃安娜貝爾》及《詭修女》的代表。（網上擷圖）

在中間這行，左邊的彩虹色輪盤，代表在1967年於南加州發生的首集《詭娃安娜貝爾》的故事背景。另外，旁邊有一尊披上念珠的天使雕像、二個十字架及三個貌似佈滿污泥的樽，看起來與基督宗教有關，相信這些物品都指向上年上映的《詭修女》。

最後，最上層有數張屬於維多利亞時代的女性照片，這或代表準備在下月上映的《哭泣的女詭》，這將是《詭屋驚凶實錄》系列的第6部衍生作品。而《哭泣的女詭》比《詭娃安娜貝爾3》早兩個月上映，究竟《詭娃安娜貝爾3》與《哭泣的女詭》會有什麼關連呢？令人萬分期待。