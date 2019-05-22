【魔間行者】奇洛李維斯渴望再演Constantine　網民：籌錢俾你拍

由荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）領銜主演的殺手動作電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum，台譯：《捍衛任務3：全面開戰》）近日上映中，幾日來都有不少影迷熱烈討論，而奇洛李維斯也就為電影宣傳頻頻上節目，早前更提到一則有關《魔間行者》（Constantine）的消息，令影迷們相當興奮！

奇洛李維斯早前登上訪談節目稱想拍《魔間行者》（Constantine）續集！（《Variety》影片截圖）

奇洛李維斯上週出席《Variety》的訪問，當中他親自開口講：「我常常都很想扮演John Constantine，我很喜歡那個世界，也很喜歡這個角色。」而當主持人問到不會再拍《生死時速》（Speed）嗎？他回應：「我也不知道，我跟製作人仍沒有談論過這個問題，Jack和Annie！」他更即場講出幾句當時的對白，即時勾起大家的回憶！

2005年由奇洛李維斯主演的《魔間行者》（Constantine）的票房雖不是很亮眼，以1億美元成本賺了2.3億美元票房，最主要是奇洛李維斯因此增添了很多粉絲。（《魔間行者》劇照）

昨日（21）電影公司落實《殺神John Wick 4》將於2021年5月21日上映，近日又自爆好想再做John Constantine，拍《魔間行者》的續集，令到影迷即時暴動留言「籌錢都比你拍呀」、「你係拍至好呀，估唔到出自佢口話想拍，當年真係好型」、「電影史上最經典的舉中指鏡頭」、「《魔間行者》時期的奇洛李維斯又靚仔又型」等等。

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由奇洛李維斯和Alex Winter主演的《Bill & Ted Face the Music》將於2020年8月21日上映，奇洛李維斯拍片宣布時更顯得十分興奮。（影片截圖）

奇洛李維斯一回歸大銀幕影迷都必然會數一次他所拍過的經典作，《生死時速》、《魔間行者》、《殺神John Wick》等等，離不開「奇洛李維斯真係好靚仔」的讚嘆，當時影迷無限次翻睇他的經典之外都很希望有新作睇。



目前已確定奇洛李維斯即將上映的作品包括30 年前《Bill & Ted》的續集，第3集的《Bill & Ted Face the Music》，還有2021年5月21日上映《殺神John Wick 4》，要是今次奇洛李維斯親自開口話想拍《魔間行者》續集，最快未知2022年有冇得睇呢？