【獅子王】小辛巴真身可愛萌爆　導演透露唯一呢幕係實景拍攝　

1994年迪士尼動畫《獅子王》（The Lion King）改編的真人化電影最近上映中，全球票房已突破10億美元，證明這部經典魅力不減。 雖說是「真人化」，其實電影99.9%的畫面都靠CG製作，不過導演Jon Favreau近日就話，唯獨一幕是實景拍攝，究竟係邊幕？

導演Jon Favreau透露全套戲只得呢一幕係實景拍攝。（網上截圖）

原來電影的第一幕日出就是實景拍攝，Jon Favreau透露攝製隊專程到非洲拍下這美麗的一幕。至於全片其餘1490場戲，都是靠動畫及CG打造而成，難怪由首條電影預告推出開始，就有人質疑這部真人化《獅子王》到底有幾真。不過要動物說話、做動作及表達感情，真實拍攝又是天方夜譚。

又真係相當似樣，提提大家，左邊先係假嘅！（電影劇照、DallasZoo）

雖然電影是後製而成，但動物的一條毛、一個表情都是有根有據，例如小獅子王辛巴（Simba）的形象，就是根據美國德州動物園DallasZoo的小獅子的樣子來設計，原來真實版的小辛巴，仲可愛過上鏡嗰隻！

點擊下圖睇盡小辛巴本尊可愛相

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小辛巴本尊叫Bahati，是DallasZoo過去43年來首隻自家培育的獅子，父母都在動物園居住。據悉，Bahati出世時不足磅，要靠保育人園餵牠進食特製營養劑，先可以健健康康地快高長大。不過，今時今日Bahati已經大個咗好多，唔係小辛巴咁樣，想重溫佢個可愛樣，就要睇相同睇片了！

佢哋就係Bahati嘅父母。（DallasZoo）

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