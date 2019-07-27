【獅子王】彭彭勁大影響力　男子愛屁味愛到加入「戀屁僻」論壇

迪士尼人氣動畫《獅子王》（The Lion King）真人版現已上映，令不少粉絲指回憶返晒嚟，《Hakuna Matata》更是唱得琅琅上口，除了辛巴（Simba）外，丁滿和彭彭都是大家喜愛的角色，今次在戲中兩人的互動為大家帶來不少笑聲！ 不過原來彭彭放屁的一幕，對外國一名22歲男子Jason有莫大的影響，更因此令他愛上屁味！

彭彭除了在戲中搞笑外，原來更影響一位男子的一生！（劇照）

其實Jason自小就喜歡聞女同學的屁味，他指：「不知道為甚麼聞到女生的屁味後，情緒就會被挑逗起來。」但其實他的家教非常之嚴，爸媽從小就教導他不可以講粗口、就連「放屁」這個字都不能說出口，堪比皇室教育，些少不雅或欠缺儀態的行為和說話都不能做和講，令他內心非常掙扎兼痛苦。

Jason受《獅子王》影響，自小就喜歡聞女同學的屁味。（示意圖／shreddiespants IG圖片）

制肘愈大則反抗愈大，因為父母強力壓制令Jason對屁味更執着，但究竟為甚麼Jason如此喜歡屁呢？原因竟然同《獅子王》有莫大的關係！他小時候看過《獅子王》，時常放屁的彭彭令他印象深刻，因為牠可以無時無刻、無拘無束自由放屁，對Jason有很大的衝擊「為甚麼牠可以這麼自由？」由此令他踏上對屁味情有獨鍾的路途。

Jason嚮往彭彭可以任意放屁的自己生活。（《獅子王》劇照）

Jason更有補充，他認為「女生通常只會在最親近的人面前才敢放屁，所以放屁能夠證明這是跟對方有親密關係的證據，放屁象徵着美滿的愛情。」他更有加入「戀屁僻」的網路論壇，可以暢所欲言地分享他自身的聞屁經驗，更堅持追求愛放屁的女人！

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