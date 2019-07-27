【獅子王】10件獅子冷知識　幼獅被後父殺好平常　烏蠅水牛係天敵

撰文：劉希彤
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「小獅子辛巴的成王之路，動畫中的父子情深、成長的困惑等等」這些都是1994年的《獅子王》動畫中，最令影迷深刻的情，作品也因此成為不少人心目中的經典。
相隔25年，迪士尼再推出Live Action 版的《獅子王》（The Lion King），讓不少觀眾相當期待。既然大家都這樣喜愛獅子，不如真正了解一下牠們，看看以下10個關於獅子的冷知識。
1994年的《獅子王》動畫深入民心，相隔25年，迪士尼再推出Live Action 版的《獅子王》。（《獅子王》劇照）
今次《獅子王》由《鐵甲奇俠》、《魔幻森林》導演莊法來奧，以特效打造全CG超逼真森林動物世界，神還原當年動畫一幕幕難忘的大場面，更請來樂壇天后Beyonce聲演兼重唱金曲《Can You Feel the Love Tonight》，相信忠實粉絲未入場已經會相當興奮。
電影由導演莊法來奧，以特效打造全CG超逼真森林動物世界，辛巴這個樣子真的很可愛！（《獅子王》劇照）
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但原來現實中的獅子，大家卻未必真正了解，例如：現實中，只有大約12%雄獅能活到成年；雄獅兩天內可以交配100次，這麼精力充沛？而獅子一向被稱為「萬獸之王」，到底牠們性情是否真的這樣凶猛？獸性大發時，人類必死無疑？獅子最大的敵人、最討厭的又是哪種動物？
點撃即睇10個關於獅子的冷知識：
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