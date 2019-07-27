【獅子王】10件獅子冷知識　幼獅被後父殺好平常　烏蠅水牛係天敵

「小獅子辛巴的成王之路，動畫中的父子情深、成長的困惑等等」這些都是1994年的《獅子王》動畫中，最令影迷深刻的情，作品也因此成為不少人心目中的經典。

相隔25年，迪士尼再推出Live Action 版的《獅子王》（The Lion King），讓不少觀眾相當期待。既然大家都這樣喜愛獅子，不如真正了解一下牠們，看看以下10個關於獅子的冷知識。