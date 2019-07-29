【獅子王】電影歌曲竟同納粹德國有關　爭議一幕遭刪走

適逢今年是動畫《獅子王》（The Lion King）25周年，迪士尼順勢推出真人版電影。這部經典原來有一段極黑暗的過去，當大家知道後都會不期然問，為何動畫會與納粹德國扯上關係呢？一切要回到1994年的動畫版《獅子王》說起。

《獅子王》動畫電影在1994年上映時大獲好評，全球票房更高達9億6,800萬美元收入。（《獅子王》劇照）

《獅子王》是迪士尼第32部動畫長片，同時亦被稱為迪士尼復興時代（Disney Renaissance）所製作的第五部動畫電影。當《獅子王》在1994年上映時，這部動畫電影以死亡、背叛及重生為主題，雖然電影大部份時間以音樂貫穿，然而這無阻電影變成一部非常貼近成人世界的迪士尼動畫。

當時最富爭議的一幕，是刀疤（Scar）準備殺死木法沙（Mufasa）及謀朝篡位的計劃時，唱著那首名為《Be Prepared》的歌曲。然而，當時觀眾都不知道，這一幕大部份是基於1935年的納粹宣傳電影《Triumph of the Will》。

《Be Prepared》這一幕原來是參考了納粹宣傳電影《Triumph of the Will》。（《獅子王》劇照／《Triumph of the Will》擷圖）

根據《Entertainment Weekly》在1994年刊出的一篇報導中指出，這首歌的畫面「是由Jorgen Klubien描繪出來，並把刀疤當作希特拉。時任導演Roger Allers及Rob Minkoff認同這概念，並使用了《Triumph of the Will》中納粹德軍在紐倫堡步操的一幕為概念。」

在《Be Prepared》中，刀疤計劃利用斑鬣狗殺死木法沙，而在出發前，斑鬣狗的步操陣型跟當時納粹德軍的幾乎一模一樣。當時刀疤站在懸崖上看著他的軍隊，跟希特拉在《Triumph of the Will》閱兵非常相似。除此之外，刀疤在洞穴中放聲高歌，當時四周圍都射出光束，在30年代的納粹集會中，不時會以光束照亮會場。

真人版《獅子王》的刀疤，由在《被奪走的12年》飾演Solomon Northup的Chiwetel Ejiofor聲演。（迪士尼圖片）

由於這一幕在1994年上映的《獅子王》中惹起不少爭議，而在今次真人版《獅子王》中，有指為刀疤配音的Chiwetel Ejiofor的聲線不適合演唱《Be Prepared》，故迪士尼曾希望把這一幕刪走。然而此舉旋即引起影迷反對，於是製作團隊把《Be Prepared》放回電影中，但把刀疤閱兵一幕刪走。