【黑寡婦】劇組布達佩斯開機拍攝　片場照流出全新反派角色

由澳洲女導演Cate Shortland執導；施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影，其拍攝工作進行得如火如荼。雖然Marvel Studios沒有向外公布關於電影的最新消息，然而從網上流出的片場照可以見到，日前除了疑似確認了Florence Pugh的全新角色外；而今集再有另一神秘角色現身。

由施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》獨立電影目前在布達佩斯開機拍攝。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

黑寡婦在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）為了協助復仇者奪得靈魂寶石而犧牲自己，當時不少影迷見到這一幕都忍不住落淚。雖然在Marvel電影宇宙2023年往後的故事，或不會再有由施嘉莉祖安遜飾演的黑寡婦出現，然而Marvel Studios仍可以探討黑寡婦在成為復仇者前的故事，相信這也是不少影迷一直期待以久的事。

相信影迷都非常期待究竟黑寡婦及鷹眼在布達佩斯發生了什麼事，而目前劇組在布達佩斯開機拍攝。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

從網上流出的片場照可以見到，《黑寡婦》目前在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）拍攝，相信不少人都非常期待，究竟黑寡婦及鷹眼在布達佩斯發生了什麼事。雖然Marvel Studios目前仍未確認鷹眼會在《黑寡婦》登場，但相信Marvel Studios會積極研發這件事。

有網民認為這個全新神秘角色是Darkhawk。（Marvel Comics）

雖然鷹眼未有得睇，但今集另一全新神秘角色率先登場。雖然官方一直沒有確認黑寡婦會在電影中對付誰人，然而不少網上猜測均認為這個全新角色就是反派Taskmaster；但也有網民認為是超級英雄Darkhawk。至於這個神秘角色是誰，相信仍有待官方進一步解說。

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Taskmaster是何方神聖？

Taskmaster原名Anthony Masters，在1980年5月發行的Marvel漫畫《復仇者》（The Avengers）第41期首次出現。Taskmaster一個來歷不明的超級罪犯，他可以模仿他所看到或接觸到的任何能力，於是他便用此能力開設了一間學校，專門教導反派格鬥方式，而他本人也成為終極戰士兼僱傭兵。Taskmaster在原著漫畫中經常利用他的高科技盔甲去模仿別人及那人使用的武器，如狼人的爪、美國隊長的盾及蜘蛛俠的蜘蛛絲等，所以他被視為是復仇者聯盟的強敵之一。然而卻與死侍有良好的關係，兩人曾一起聯手對抗過「綠魔」Norman Osborn。

不少人認為片場照中的神秘角色是反派兼反英雄角色Taskmaster。（Marvel Comics）

由於Taskmaster角色亦正亦邪，是超級反派與反英雄的結合，皆因他曾在Marvel漫畫中，受Nick Fury邀請成為Secret Avenger（秘密復仇者），所以網民認為他的角色在未來Marvel電影宇宙中有很大發揮。由於Taskmaster穿著完整盔甲上陣，目前未知由誰人飾演，但據網上傳聞，Taskmaster由O. T. Fagbenle擔任。目前官方仍未確認Taskmaster會在《黑寡婦》登場，所以這個神秘反派是否Taskmaster，一切有待官方公布。