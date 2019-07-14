【黑寡婦】原訂比《鐵甲奇俠》更早拍獨立電影　施嘉莉非角色首選

影迷期待已久，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）如無意外將在明年上映，可是原來黑寡婦原本比鐵甲奇俠還要早獲得拍攝獨立電影的機會，連導演、編劇及主角人選都揀好，奈何計劃籌備得如火如荼之際，因為一個商業原因而導致《黑寡婦》獨立電影計劃延期逾15年。

黑寡婦一直是影迷最喜愛的角色之一，如今終於開拍獨立電影，並在明年上映。《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

施嘉莉祖安遜飾演的黑寡婦自從在2010年上映的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）首次登場後，一直是影迷最喜愛的角色之一。身為元祖復仇者的黑寡婦，其受歡迎程度絕不下於鐵甲奇俠、美國隊長及雷神。如今影迷終於得償所願，將於明年見到《黑寡婦》的獨立電影面世。可是，黑寡婦差點就由另一女星擔任。究竟發生什麼事呢？為何最終《黑寡婦》獨立電影計劃會無疾而終呢？

由施嘉莉祖安遜飾演的黑寡婦在2010年上映的《鐵甲奇俠2》首度亮相。（《鐵甲奇俠2》劇照）

回到2004年，當時電影公司Lionsgate宣布將籌備開拍《黑寡婦》獨立電影，比2008年才上映、Marvel電影宇宙的開山作品《鐵甲奇俠》（Iron Man）還要早4年。而且導演及主角人選已經確定，分別由David Hayter兼任導演及編劇，並由Rebecca Romijn飾演黑寡婦。兩人在2000年上映的《變種特攻》（X-Men）及2003年上映的《變種特攻2》（X2）合作過，當時David Hayter當時是編劇，而Rebecca Romijn飾演妖后（Mystique）。

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《復仇者聯盟2：奧創紀元》中曾閃回黑寡婦的過去，當初David Hayter版的《黑寡婦》，據他本人稱將探討此歷史。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

據David Hayter當時指出，《黑寡婦》將探討超級士兵計劃、核武器及一個處於淪陷的國家：「我想以蘇聯分裂為背景，在一個無王管的地下精神病院，院內擁有400多個核導彈發射井。」據了解，他所編寫的《黑寡婦》跟Marvel漫畫相當接近，講述「黑寡婦」Natasha Romanoff在加入復仇者聯盟前，從小就在蘇聯秘密設施Red Room訓練，而現今版本黑寡婦的過去片段亦曾在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）閃回。

有指原訂由「妖后」Rebecca Romijn（左2）飾演黑寡婦。（《變種特攻2》劇照）

獅門娛樂的《黑寡婦》為何最終無疾而終呢？

在籌備《黑寡婦》前，剛好碰上幾部以女性為英雄的電影，當中最為人熟悉電影有2001年上映的《盜墓者羅拉》（Lara Croft: Tomb Raider）及2003年上映的《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）等。David Hayter的劇本在2003年都差不多完成，然而後來面世的《嗜血黑天使》（BloodRayne）及查理絲花朗（Charlize Theron）主演的《Aeon Flux》都遭遇滑鐵盧，前者全球票房只得370萬美元，而後者全球票房只得5,230萬美元，結果把Lionsgate嚇退。

David Hayter憶述：「《Aeon Flux》開畫慘敗，3日後Lionsgate跟我說放棄開拍《黑寡婦》」，他表不明白這個商業決定：「我接受市場飽和度的說法，但對此非常傷心。」直到2006年6月，Marvel重獲此角色的影視改編權，並起用施嘉莉祖安遜飾演黑寡婦，無論如何，黑寡婦的過去相信是Marvel迷最想在大銀幕見到。