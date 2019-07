【黑寡婦】電影片段內容流出　概念圖正式公開反派Taskmaster

Marvel Studios日前在San Diego Comic-Con上公布了Marvel電影宇宙第四階段的最新消息,當中包括影迷最為關注、由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)及Florence Pugh主演的《黑寡婦》(Black Widow)獨立電影。 雖然電影仍在拍攝當中,然而據了解,官方在會上公開電影首條短片外,還公布了官方海報概念圖,影迷終於有機會見到黑寡婦正面迎戰反派Taskmaster。

《黑寡婦》故事將發生在《美國隊長3:英雄內戰》後。(《美國隊長3:英雄內戰》劇照)

鑑於黑寡婦在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中犧牲,所以不少人猜測《黑寡婦》的故事線將發生在《復仇者聯盟4》前,然而究竟會探討到多深入,一直引起影迷積極的討論。而日前Marvel Studios終於公布了答案,在聖地牙哥動漫展的發布會上,公布了《黑寡婦》故事將發生在《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)後,《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)前。

早前曾流出的反派Taskmaster片場照。(IMDb 圖片)

此外,Marvel Studios還首次公開《黑寡婦》部分電影片段,一開始剪輯了黑寡婦過往在Marvel電影的片段,並以Tony Stark在《美國隊長3:英雄內戰》這句話「They're coming for you」作結。之後就是全新《黑寡婦》的片段。據多間外國傳媒披露,新片段全是黑寡婦一連串的動作戲,而在最後反派Taskmaster登場。

全因Tony Stark一句話,使黑寡婦踏上這旅程,相信是因為她在《美國隊長3:英雄內戰》最後關頭,讓美國隊長及寒冬戰士逃走,而要展開逃亡。而黑寡婦亦將會解釋她在《復仇者聯盟》系列中,跟鷹眼表示「You and I remember Budapest very differently」(你跟我記得的布達佩斯非常不同)。

早前曾流出反派Taskmaster在布達佩斯拍攝的片場照。(IMDb 圖片)

據外國傳媒形容,新片段由「布達佩斯」展開,率先映入大家眼簾是「BUDAPEST」一詞,之後就見到黑寡婦沿著街道走,直至她到達一幢建築物。她走入建築物,並到達一單位。原來她找尋的人就是由Florence Pugh飾演的Yelena Belova。兩人用槍只向對方,並在單位內展開激戰。兩人互不相讓,黑寡婦還把Yelena Belova固定在洗手盤上,並用毛巾嘗試弄暈她,但最終Yelena Belova成功逃脫。兩者打鬥場面不是太長,之後黑寡婦問了Yelena Belova一句:「You just had to come to Budapest, didn’t you?」(你只需要來布達佩斯,不是嗎?)

之後就鏡頭一轉,就是黑寡婦飛車及追捕的場面,期間出現一句獨白「I’ve got red in my ledger, and I’d like to wipe it out」(我背負著血債,我想要去償還),這一句對白其實來自第一集《復仇者聯盟》,原來早有鋪排,而最後一幕是黑寡婦在夜晚遇見反派Taskmaster的場景。可是以上片段基於安全問題,外國傳媒只能筆錄相關內容。