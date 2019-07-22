【黑寡婦】電影片段內容流出　概念圖正式公開反派Taskmaster

Marvel Studios日前在San Diego Comic-Con上公布了Marvel電影宇宙第四階段的最新消息，當中包括影迷最為關注、由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及Florence Pugh主演的《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影。 雖然電影仍在拍攝當中，然而據了解，官方在會上公開電影首條短片外，還公布了官方海報概念圖，影迷終於有機會見到黑寡婦正面迎戰反派Taskmaster。

《黑寡婦》故事將發生在《美國隊長3：英雄內戰》後。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

鑑於黑寡婦在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中犧牲，所以不少人猜測《黑寡婦》的故事線將發生在《復仇者聯盟4》前，然而究竟會探討到多深入，一直引起影迷積極的討論。而日前Marvel Studios終於公布了答案，在聖地牙哥動漫展的發布會上，公布了《黑寡婦》故事將發生在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）後，《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）前。

早前曾流出的反派Taskmaster片場照。（IMDb 圖片）

此外，Marvel Studios還首次公開《黑寡婦》部分電影片段，一開始剪輯了黑寡婦過往在Marvel電影的片段，並以Tony Stark在《美國隊長3：英雄內戰》這句話「They're coming for you」作結。之後就是全新《黑寡婦》的片段。據多間外國傳媒披露，新片段全是黑寡婦一連串的動作戲，而在最後反派Taskmaster登場。

全因Tony Stark一句話，使黑寡婦踏上這旅程，相信是因為她在《美國隊長3：英雄內戰》最後關頭，讓美國隊長及寒冬戰士逃走，而要展開逃亡。而黑寡婦亦將會解釋她在《復仇者聯盟》系列中，跟鷹眼表示「You and I remember Budapest very differently」（你跟我記得的布達佩斯非常不同）。

早前曾流出反派Taskmaster在布達佩斯拍攝的片場照。（IMDb 圖片）

據外國傳媒形容，新片段由「布達佩斯」展開，率先映入大家眼簾是「BUDAPEST」一詞，之後就見到黑寡婦沿著街道走，直至她到達一幢建築物。她走入建築物，並到達一單位。原來她找尋的人就是由Florence Pugh飾演的Yelena Belova。兩人用槍只向對方，並在單位內展開激戰。兩人互不相讓，黑寡婦還把Yelena Belova固定在洗手盤上，並用毛巾嘗試弄暈她，但最終Yelena Belova成功逃脫。兩者打鬥場面不是太長，之後黑寡婦問了Yelena Belova一句：「You just had to come to Budapest, didn’t you?」（你只需要來布達佩斯，不是嗎？）

之後就鏡頭一轉，就是黑寡婦飛車及追捕的場面，期間出現一句獨白「I’ve got red in my ledger, and I’d like to wipe it out」（我背負著血債，我想要去償還），這一句對白其實來自第一集《復仇者聯盟》，原來早有鋪排，而最後一幕是黑寡婦在夜晚遇見反派Taskmaster的場景。可是以上片段基於安全問題，外國傳媒只能筆錄相關內容。