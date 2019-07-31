【首爾直擊驅魔使者】朴敘俊崔宇植合體宣傳　BTS驚喜現身

韓國電影《驅魔使者》於今日（31日）韓國上映，昨日（30日）在蠶室舉行首映禮，並邀請一眾明星到場宣傳造勢，當中包括主演朴敘俊、禹棹煥、安聖基、BTS防彈少年團成員V、Wanna One（NU’EST）成員黃旼炫、「影帝」趙震雄、張赫以及2PM成員玉澤演等人出席。

《驅魔使者》班底一同出席，包括金周煥、崔宇植、禹棹煥、安聖基、朴敘俊。（沈洛嘉 攝）

電影由朴敘俊、禹棹煥和安聖基主演、金周煥執導，戲中更特意請來曾出演《上流寄生族》的崔宇植客串演出，由於朴敘俊跟崔宇植是多年的好友，除了互相為對方客串外，崔宇植今次更驚喜現身大力幫忙宣傳，眾人簡單介紹電影和自己的角色後，崔宇植都不忘揶揄好友朴敘俊：「看來我的人氣也很高的啊！」

影帝趙震雄一上台就說：「我唔鍾意呢類電影，因為我討厭恐怖題材。」（沈洛嘉 攝）

另外，作為朴敘俊好友的黃旼炫和V一出場，即令現場粉絲尖叫聲爆發，雖然站台時間不長，但兩位當紅偶像的驚喜登場足以令粉絲們非常驚喜！朴敘俊、V和朴炯植早在出演《花郎》時成為好兄弟，不過朴炯植於上月入伍今日未能出席，而V在台上表示非常支持：「朴敘俊，崔宇植！Fighting！」說畢隨即返回後台，不過在最後一刻他突然再轉身跟粉絲們揮手，再次令粉絲們尖叫聲四起。