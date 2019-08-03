【狂野時速：雙雄聯盟】冷豔美人Vanessa　私底下性格鬼馬勁玩得

《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）上映，最令大家期待的莫過於「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及積遜史達頓（Jason Statham）這兩大死對頭的連場激戰兼鬥嘴的情節。當然，搶眼角色亦絕對不少，新一代性感打女Vanessa Kirby肯定是其中一位，她在戲中飾演「Deckard Shaw」的妹妹，樣靚身材好，身手非凡，簡直舉手投足都能抓住觀眾的目光！

Vanessa Kirby是一位英國演員，擁有英倫美女的氣質，樣子身材兼備。（vanessa__kirby/IG相片）

荷里活飛車系列電影《狂野時速》前後一共推出過8部電影，深受影迷喜愛，更在全球累積高達50億美元的票房。新戲《狂野時速：雙雄聯盟》是由「The Rock」以及積遜史達頓主演的外傳。就算不入場看戲，都知道電影必定會有連串狂野飛車、爆破場面、激烈動作戲等，定必看得大家熱血沸騰。

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尤其看到這次新加入的性感美女Vanessa Kirby，飾演「Deckard Shaw」的妹妹「Hattie Shaw」，身高170cm超高佻，一副冷豔冰山美人的樣子，打起上來也相當帥氣。看見她落場打埋一份，相信影迷只會看得更加肉緊。

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拍住湯告魯斯演「白寡婦」

Vanessa Kirby是一位英國演員，擁有英倫美女的氣質，樣子身材兼備。現年31歲的她其實是演出舞台劇出身，當中尤其令大家深刻的演出，應該就是2018年，Vanessa參與《職業特工隊6：叛逆之謎》（Mission: Impossible - Fallout），在戲中飾演性感的軍火商人「白寡婦」（White Widow）。

當時她的戲份不算多，但也與湯告魯斯（Tom Cruise）有不少對手戲，已經相當吸睛。有指將於2020年及2021年上映的《職業特工隊》第7及8集，湯告魯斯亦有意邀請Vanessa回歸，相信她絕對值得大家關注的新星。

更多Vanessa Kirby的精彩演出：

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性感的雙唇 尤其令觀眾深刻

除此之外，她在Netflix美劇《王冠》中飾演的瑪嘉烈公主，也是她另一部成名之作。觀眾應該都會記得她在劇中，戴着王冠舌雲吐霧的畫面。除了細緻的演出，她的性感雙唇亦非常吸睛。劇集在全球大獲好評，Vanessa Kirby更憑演出勇奪英國學術電視獎（BAFTA TV Awards）最佳女配角獎。

在大銀幕前一副冷豔的樣子，但私底下非常可愛又鬼馬。（vanessa__kirby/IG相片）

私底下勁可愛鬼馬！

雖然Vanessa在不少演出中都是飾演一個冷酷的美人，但私底下的她卻非常鬼馬，不時在IG分享日常生活，對住小朋友更是愛心爆棚，可愛到令不少粉絲更加喜歡她，相信她未來也可挑戰更多不同類型的角色。

而Vanessa的男友也是位型男，她與細自己兩歲的英國男演員Callum Turner穩定交往超過4 年。男友Callum Turner其實正正就是在《怪獸與葛林戴華德的罪行》中飾演艾迪·烈柏尼（Eddie Redmayne）哥哥的演員，這對情侶顏值超高吧！

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竟然同呢位港星撞樣？

影迷看過Vanessa的演出都讚不絕口，這位性感打女的確很有觀眾緣，不過最有趣的是有網民覺得Vanessa跟鄧紫棋撞樣，笑指「一邊看戲一邊覺得有G.E.M.的影子」。其實，早在《職業特工隊6：叛逆之謎》時，已有影迷指出Vanessa是英國版G.E.M.，或許是因為Vanessa演出時，嘴唇有點微微張開，又眼大大，所以外表上與G.E.M.有幾分相似。

最近，亦有傳Vanessa將會成為新蝙蝠俠Robert Pattinson身邊的貓女（Catwoman），雖然消息未確實，不過可以肯定的是未來在荷里活，定會看到更多Vanessa Kirby的演出。