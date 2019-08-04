【狂野時速：雙雄聯盟】墨西哥美女Eiza好搶鏡　曾因喪父患暴食症

《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），由荷里活兩大硬漢狄維莊遜（Dwayne Johnson）與積遜史特咸（Jason Statham）主演。這種硬橋硬馬的動作片，似乎是男性的下，但有位性感美女的演出，就令觀眾相當驚艷，留下深刻印象。

Eiza González在《狂野時速：雙雄聯盟》只有兩場戲，但足夠令人感到驚艷。（電影劇照）

來自墨西哥的Eiza González，在《狂野時速：雙雄聯盟》扮演一名在俄羅斯駐留的美女大盜，為主角一行人提供武器及裝備。Eiza的戲份不多，但性感美艷的形象已足以令人眼前一亮。跟積遜史特咸突如其來的熱吻場面，更成為全片最火辣的其中一幕。

《狂野時速：雙雄聯盟》開拍續集的話，Eiza González或有機會再次演出。（Instagram圖片）

Eiza González外型出色，絕對有條件成為新一代荷里活性感女神。（Eiza González Instagram）

現年29歲的Eiza González，曾於演技學校接受3年專業訓練，2007年接拍墨西哥劇集《Lola, érase una vez》正式入行，而且第一部作品就演女主角。在家鄉發展了好幾年後，Eiza於2013年移居洛杉磯，決心在荷里活闖一番事業。同年11月獲名導Robert Rodriguez相中，接拍著名Cult片《殺出個黎明》（From Dusk till Dawn）的電視劇版，扮演著名墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）的角色，表面上是一名性感美麗的舞者，實際上是喪屍。

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《殺出個黎明》令Eiza的人氣漸漸提升，獲得更多演出荷里活大製作的機會，包括《寶貝神車手》（Baby Driver）受今年上映的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）等，來年仲有《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong）等多部作品上映。

除了曾承認患過暴食症及抑鬱症，Eiza González亦曾自爆接手鼻子整容手術。（劇集劇照）

Eiza出名身材火辣，但她在青春期曾患上暴食症而一度暴肥。原來她的父親在她12歲時發生交通意外死亡，花了幾年時間都未能走出喪父之痛，到15歲時更患上抑鬱症及暴食症，直至20歲才完全康復。

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早年Eiza受訪時憶述當年的心路歷程：「我年幼時失去了父親，但未至於能夠當無事發生的年紀，我跟父親的關係很好，我們很親密。他死後我跌進非常黑暗的深淵，不知道如何處理這個缺失。我開始過度進食並大量增磅，同時亦非常修傷心，我的情況不好，這不是飲食失衡，而是克服抑鬱的過程。」