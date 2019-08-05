【狂野時速：雙雄聯盟】導演表示想加盟MCU　全因一個獨特情意結

《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），由兩大硬漢子「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及積遜史達頓（Jason Statham）主演，上映後口碑不錯。 而導演大衛雷奇（David Leitch）最近更開腔表示，因為一個獨特的情意結，他極有興趣加盟Marvel，希望能執導以下這部超級英雄電影。

導演大衛雷奇（David Leitch）曾經執導多部電影，經驗豐富。（GettyImages）

《狂野時速：雙雄聯盟》是《狂野時速》系列的外傳，由狄維莊遜及積遜史達頓為主角的作品，連場激戰一定不可少。而這次電影的導演大衛雷奇（David Leitch），他曾經執導《死待2》（Deadpool 2）、《原子殺姬》（Atomic Blonde）及《殺神John Wick》（John Wick）（與查德史達赫斯基Chad Stahelski聯合導演）。

他更表示自己都是《狂野時速》的影迷，所以知道能夠和「The Rock」以及積遜史達頓合作時，已經相當期待。「狄維和積遜在前兩集展現出非常獨特的化學作用，銀幕上難得一見。因此，有機會可以將自己拍攝動作片的風格加諸於這兩個角色，從中披露更多關於他們的背景，展現他們的默契，真的令我很興奮。」

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一個原因特別想加盟MCU

導演大衛雷奇其實是特技演員兼武術指導出身，經驗相當豐富。新作《狂野時速：雙雄聯盟》一上映好評陸續有來，近日導演David都透露，自己因為一個特別的情意結，很樂意加盟MCU，執導一部超級英雄電影。

上個月Marvel宣布了將會重啟的《幽靈刺客》（Blade）。（Marvel Studios/IG相片）

原來導演David看中的就是上個月Marvel宣布了將會重啟的《幽靈刺客》（Blade），這位專長執導動作片的導演表示：「我真的很喜歡《幽靈刺客》，其實舊版《幽靈刺客》，是我入行早期，還在做武術替身時，所參與過的一部戲。」導演更指自己曾出現於吸血鬼俱樂部裡，所以因為這個私人的情感，他特別想執導Marvel這部《幽靈刺客》的新版電影。

導演大衛雷奇（David Leitch）最近更開腔表示，因為一個獨特的情意結，他極有興趣加盟Marvel。(GettyImages)

再加上，《幽靈刺客》新版將會由《綠簿旅友》（Green Book）的奧斯卡最佳男配角馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）飾演，導演David也大讚對方是位好演員，所以更加想參與這部作品。