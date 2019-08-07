【狂野時速】積遜史特咸有個靚未婚妻　曾主演《變形金剛》電影

新片《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）由兩大動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）與積遜史特咸（Jason Statham）主演。 兩位男主角在戲中還是單身寡佬，但現實中就擁有幸福家庭，積遜的另一半Rosie Huntington-Whiteley不單是超級名模，還是女強人一名，可謂荷里活最高質人妻。

Rosie Huntington-Whiteley當年取代美瑾霍絲成為《變形金剛：黑月降臨》女主角。（電影劇照）

來自英國的Rosie Huntington-Whiteley，16歲入行當模特兒。曾為各大頂級品牌行花生騷及拍廣告，包括Burberry、Dolce & Gabbana、Louis Vuitton及Versace等。此外Rosie更獲內衣品牌Victoria’s Secret相中，成為旗下的專屬模特兒，並參與年度時裝騷，她亦因此而人氣急升。

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到2010年，Rosie獲選為《變形金剛：黑月降臨》（Transformers: Dark of the Moon）的女主角，取代美瑾霍絲（Megan Fox）的位置。雖然Rosie被批評演技差勁，但全世界的觀眾因此認識了這位超級模特兒，而更重要的是Rosie加入影圈後，認識了積遜史特咸。

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積遜史特咸比Rosie年長近20年，二人在2010年開始拍拖，一直愛得高調，經常結伴出席公開場面晒恩愛。雖然交往期間不止一次傳出分手，但Rosie與積遜於2016年1月宣布訂婚，翌年6月女方更誕下愛情結晶，一家三口幸福滿瀉。

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雖然這場愛情長跑已走近10年，但Rosie與另一半均表示暫無計劃結婚，她於訪問透露很享受跟積遜的關係，簽紙與否都冇分別，加上雙方工作繁忙，婚姻大事留待以後再說。近年Roise已沒再拍戲，專注模特兒事業以及推出自家品牌內衣，但她堅持陪伴積遜出席新片首映禮，每次現身都艷光四射，搶盡風頭。