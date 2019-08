【狂野時速】狄維莊遜VS積遜史達頓！　兩大猛男現實能力評估

近期 《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast & Furious: Hobbs & Shaw)上映,觀眾最想睇的應該是「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)以及積遜史達頓(Jason Statham)這對光頭CP在電影中的鬥嘴還有相處。今天的專題特別將兩人提出六個方面大比拼,睇睇除了電影當中的較勁之外,戲外的對決是誰勝誰負!

1. 身高

第一樣要鬥的當然是身高,人高馬大對於一個光頭殺手來說絕對是必要的!

積遜史達頓 5' 10" (1.78 m)

狄維莊遜 6' 4" (1.93 m)

狄維莊遜一票!目前比數1:0

2. 電影數量

一個真正厲害的演員,飾演的電影也必須要多要廣,這點絕對是比較誰比較犀利的一個點。(此數據計算的只有電影,不計劇集)

積遜史達頓:46部

狄維莊遜:41部

積遜史達頓一票!目前比數1:1

3. 最近一套主演系列的電影票房

除了電影數量之外,票房是演員決定高下的其中一個重要的環節,畢竟誰能夠讓電影的票房高,就能有機會有更多的片約!(當然唔計《狂野時速》系列)

積遜史達頓《極悍巨鯊》(The Meg)$530,243,742

狄維莊遜《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)$962,076,292

狄維莊遜一票!目前比數2:1

4. 除人類以外的對手:

光頭硬漢的對手不能太爛,太弱的反派怎麼能夠成為對手呢?這似乎太看不起我們的兩位主角了,他們到底面對過什麼「狠角色」呢?

積遜史達頓《極悍巨鯊》:巨型鯊魚

狄維莊遜《末日困獸戰》(Rampage):超巨型猩猩、超巨型鱷魚和狼

從這個部分看起來狄維莊遜似乎略勝一籌。

狄維莊遜一票!目前比數3:1

5. 續集電影

一個受歡迎的演員勢必會有許多續集電影的邀約,票房與演技都是考量的其中一個環節,而到底這兩位誰演過的電影當中擁有最多續集電影的呢?

積遜史達頓:《玩命快遞》(The Transporter)系列、《天羅盜網》(The Italian Job)系列、《快克殺手》(Crank)系列、《轟天猛將》(The Expendables)系列、《秒速殺機》(The Mechanic)系列共五個。

狄維莊遜:《逃出魔幻紀》系列共一個。

積遜史達頓成功頂住續集壓力追返一票!目前比數3:2

6. 老婆邊個正啲?

一個成功的男人背後一定要有一個偉大的女人存在,膚淺至極的小編也將老婆的顏值納入了比較之中,而這個主觀到爆的比賽中我投給積遜史達頓的老婆Rosie Huntington。

看來在這六個環節當中的較勁過後,雙方都各有長處,想看到更多關於這對光頭CP之間的「小情趣」,就一定要到戲院支持《狂野時速:雙雄聯盟》。

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】