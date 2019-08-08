日本真人版《翠絲》竹内亞美　因暗戀學長而大灑金錢變性

去年上映的港產片《翠絲》以變性人作題材，成功引起話題之餘，袁富華及惠英紅在本屆香港電影金像獎更拿下最佳男、女配角獎。 而在日本亦有真人版「翠絲」，現年31歲的竹内亞美，初中時代暗戀學長而令她決心大灑金錢變性，現在已進化成人氣女模。

竹内亞美擁有高挑身形，令人羨慕。（影片截圖）

竹内亞美原名小野雄治郎，是日本與菲律賓混血兒。跟「翠絲」一樣，竹內自小便喜愛女生打扮，經常拿妹妹的裙子來穿，初中時曾暗戀同校劍道社學長，但當年還是男生的她，沒勇氣跟對方表白而留下遺憾。升上高中後，竹內離開屋企獨居，並開始作女性打扮，家人不單沒有反對，母親更大讚她漂亮，表示會全力支持女兒。

竹内亞美變性前的模樣

勇氣及信心大增的竹內，終於在19歲時花160萬円（約14萬港元）接受變性手術。當時竹內可謂抱著不成功便成仁的決心去改造自己，明知手術風險高都放手一博，仲寫定遺書給家人。

竹内亞美擁有好身材。（影片截圖）

拍下不少性感寫真。（影片截圖）

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終於竹內成功變成女兒身，更憑著1.73米身高及纖瘦身材而當上模特兒，而她亦於2010年到泰國參加「國際皇后小姐」（Miss International Queen）而加入藝能界，被指跟女團AKB48人氣成員指原莉乃「撞樣」而人氣急升，年前更與另外兩名變性人組成女團「人妖俱樂部」並推出唱片。

但由變性至今，一直未能在護照上改變性別。（影片截圖）

竹内亞美獲得母親全力支持。（影片截圖）

變性後的竹內，曾與一名比她年長6歲的男子相戀，但一至不敢跟對方表白變性人身分，直至二人交往一年後，男方向她求婚才逼不得已說出真相，可是對方無法接受現實而分手收場。