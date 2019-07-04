「日版三夫」《岬の兄妹》　失業兄逼自閉妹妹賣淫養家

陳果執導的三級片《三夫》，講述失智兼性上癮女子被三個丈夫安排賣淫的故事，劇情荒誕但其實隱喻處處，加上尺度大膽的情慾場面，引起觀眾熱議，而女主角曾美慧孜更憑此片奪得本屆香港電影金像獎最佳女主角。 無獨有偶，日本電影《岬の兄妹》（台譯：海角上的兄妹）同樣講述患有自閉症的女子，被失業兄長安排賣淫賺錢，影片瀰漫普絕望與黑暗氣氛，跟《三夫》有異曲同工之妙。

導演片山慎三透露，有瑞典觀眾認為電影的題材太重口味、難以理解，他解釋電影帶出日本的黑暗面－欺凌、弱勢社群及性罪行等，這些可能是擁有幸福生活的觀眾感受不到的。（《岬の兄妹》Twitter）

《岬の兄妹》是導演片山慎三的首部長片，他本身已入行二十年，曾為多部電影擔任副導演，亦執導過電視劇及擔任編劇。據悉，《岬の兄妹》的製作費僅25萬港元，但早前於日本獨立電影節「SKIP CITY D-Cinema」，一舉摘下最佳影片及觀眾票選獎，獲封為2019的「最佳黑馬電影」，女主角和田光沙為藝術犧牲三點盡露，演出備受讚賞，電影之後更獲邀參與東京影展及瑞典哥德堡影展。

戲中兄妹倆在髒亂的蝸居中生活，朝不保夕連溫飽都有問題。（預告截圖）

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電影講述行動不便的失業漢良夫，與患有自閉症的妹妹真理子同住，有日發現妹妹又失蹤，找到她後發現她跟陌生男子發生性關係而獲得1萬円。良夫狠狠地教訓了真理子，但過後又覺得讓妹妹賣淫不失為一個維持生計的好方法，因他長期沒收入，家裡經濟捉襟見肘。為了活下去，良夫當起「扯皮條」，安排妹妹與不同男人上床，隨著客人越來越多，真理子的身體與心靈漸漸起了變化…

重溫《三夫》精彩場面

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《岬の兄妹》於今年3月在日本上映，起初只有6間戲院播映，但因為口碑出色吸引大量影迷撲飛，院線加開更多場次，最終票房突破500萬港元，稱得上是本年度的日本獨立電影票房奇蹟。據悉，片山慎三與本屆康城影展金棕櫚大獎得主、《上流寄生族》導演奉俊昊私交甚篤，奉俊昊看過《岬の兄妹》後，大讚對方「走火入魔」，拍出一部不可多得的好作品。