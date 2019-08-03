奇洛李維斯新片造型曝光　驚變騎呢凸腩肥佬

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荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）一向瀟灑有型，近日他為新片《Bill & Ted Face the Music》就犧牲色相，代身成騎呢凸腩肥佬，嚇親唔少影迷！

相隔28年，奇洛李維斯與Alex Winter再度合作，延續Bill & Ted的故事。（電影劇照）

1989年上映的《超時空歷險記》（Bill & Ted's Excellent Adventure），講述奇洛李維斯與男星Alex Winter飾演的一對高中難兄難弟，回到過去經歷一連串冒險。由於電影叫好叫座，兩年後推出續集《超時空怪旅》（Bill & Ted's Bogus Journey），兄弟倆玩到落陰曹地府，將死神帶到陽間搞搞震

點擊下圖睇奇洛驚嚇造型照

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重溫《超時空歷險記》25歲嘅奇洛李維斯

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然而第3集《Bill & Ted Face the Music》要事隔28年後才開拍，早前奇洛李維斯與拍檔Alex Winter再次合體為新片開工，近日有媒體拍得奇洛以滿面鬍鬚兼凸腩的騎呢造型現身，跟平時的瀟灑有型模樣大相徑庭，難怪會嚇親影迷。

重溫奇洛歷年經典造型

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相隔多年，兩位男主角當然不再演高中生，二人已變成有家室的爸爸，但對當年的搖滾夢還是揮之不去，相信今集是結合搞笑與溫情的作品。

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