「妙麗」愛瑪屈臣疑戀億萬IT才子　盤點女神歷代男友

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「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）最近又再傳出新戀情，日前她被拍得與一名熟男在洛杉磯共進晚餐。該名男子是Facebook旗下科技公司Oculus VR的創辦人兼前CEO，身家高達4億美元（約31億2000萬港元），是一名大有來頭的IT才子。

Brendan Iribe（左）的科技公司亦有參與電影製作，其身旁為奧斯卡最佳導演Alfonso Cuaron。（Brendan Iribe Twitter）

現年39歲的Brendan Iribe於美國馬利蘭大學主修電腦科學，但中途退學任職自由身程式設計員，後來成立電腦遊戲技術公司Scaleform，經營了幾年以20億美元將公司出售。2012年Brendan Iribe跟拍檔成立科技公司Oculus VR，母公司為Facebook，不過去年12月他已離職，並入股另一家科技公司。

Brendan Iribe於大學中途退學，但他創業成功後，曾向母校捐款3200萬美元。（Brendan Iribe Twitter）

暫不清楚愛瑪屈臣與Brendan Iribe如何相識，二人在過去的周日約會，吃過晚飯後一同乘坐的士離開，全程沒親密舉動，雙方更前後腳登上的士，相當小心翼翼，看來這段戀情正在萌芽階段。

現年29歲的愛瑪屈臣，多年來情史豐富，前男友多到要數埋腳指，以下為大家盤點她的歷任男友，發現女神口味都幾難捉摸！

點擊下圖睇愛瑪屈臣歷任男友

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重溫愛瑪屈臣歷年靚相

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