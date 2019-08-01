【Marvel隊長】貝兒娜森孖型男新歡街頭擁吻　網民竟更關心呢樣嘢

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）年初與拍拖6年的樂隊Phantom Planet主音Alex Greenwald宣布解除婚約，回復單身僅半年，這位超級英雄原來已經偷偷展開新戀情！

貝兒娜森與拍拖6年的未婚夫Alex Greenwald年初宣布分手。（Getty Images）

昨日外國狗仔隊在加州Calabasas市，偷拍到貝兒娜森與一名健碩型男在街頭擁吻，這位型男原來是導演兼演員Elijah Allan-Blitz，兩位企埋一齊好襯呀，恭喜恭喜！

現年32歲的Elijah Allan-Blitz是一名短片導演兼演員。（Elijah Allan-Blitz Instagram）

更多Elijah Allan-Blitz型仔相

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現年32歲的Elijah Allan-Blitz來自美國，從事短片演員及導演，跟貝兒娜森一起前，曾跟比他長20年的女星Maria Bello拍拖。雖然未知貝兒娜森與Elijah Allan-Blitz如何相識，但二人明顯正打得火熱，懶理身在超級市場及停車場等公眾場所，仍當眾擁吻曬恩愛。

貝兒娜森被偷拍當日著嘅裙賣斷市。（網上截圖）

不過對比二人的戀情，外國網民似乎更關心貝兒娜森被偷拍當日所穿的連身裙，有英國媒體發現這條裙價值92.5英鎊（約885港元），仲話身為巨星級人物的貝兒娜森，穿衣品味都幾平民化，而新聞曝光後這款裙已火速賣斷市。