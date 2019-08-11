【孤男寡女】杜琪峯曾力捧黃浩然　影圈捱足10年差啲冇飯開要轉行

劉德華和鄭秀文經典合作三部曲《孤男寡女》、《瘦身男女》和《龍鳳鬥》深入民心，加上導演「杜Sir」杜琪峯三人更有「鐵三角」之稱。這些年來杜Sir一力捧紅了不少影帝影后，唯獨黃浩然未能成為他當年力捧之下彈起的男演員，後來他在接受訪問時同樣感到可惜。

黃浩然拍攝《孤男寡女》型像十分之好，靚仔又有錢！（《孤男寡女》劇照）

黃浩然︰「希望杜Sir退休前我磨利咗把刀」

黃浩然中學時期已被杜琪峯發掘，拍攝第一部作品《十萬火急》，飾演新入行的小伙子，同場還有劉青雲和方中信等人，其後再夥拍杜Sir合作《再見阿郎》和《孤男寡女》，在戲中是IT才俊，角色算吃重。去到《PTU》，正式海報的位置更企得比主角任達華還要前，可見杜Sir對他頗有期望。不過似乎他的職業生涯未有因此而極速爆紅，更有試過整整9個月都開不到10日工。

幸好的是當時剛好電視方面給予黃浩然中機會，而他也索性放手一搏，挑戰從頭再來過。不過這不代表已放棄電影，他曾在訪問中提過︰「希望杜Sir退休前我磨利咗把刀。」

黃浩然在《PTU》海報中企得比任達華還要前。（官方圖片）

回看黃浩然拍《孤男寡女》時，他外貌靚仔扮演年輕富豪，IT青年才俊，外型配合戲中角色，又不乏杜琪峯給矛機會，理應一帆風順，不過他自知自己表演不夠好所以才要學過，而他自己也不信僥倖，要成功必需苦幹。直到後來他自知在影圈開始企不住腳，10年電影生涯由開始做到冇飯開，幸好的是當時剛好電視方面給予黃浩然機會，他也決定索性放手一搏，自言再衰就真的要轉行了。

他也曾提及當然想再跟杜Sir合作，「但我做不做到他想要的？他幫到我之餘，我都要幫到他，他才會找我。」不過直到今日他在TVB成功躋身成為一線男主角，拍出多套代表作，近年更成為TVB監製梁材遠及陳耀全的常用演員，其實由電影轉戰電視非常成功。