【復仇者聯盟】小辣椒唔單止面盲　竟然唔知森姆積遜係神盾局局長

Marvel超級英雄片橫掃全球票房11年、多達20部以上巨作，在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）更出現英雄大集合的片段，然而並非所有演員都睇過全部戲。在拍攝《復4》東尼葬禮的一場戲時，「小辣椒 」 桂莉芙柏德露 （Gwyneth Paltrow ）居然不知為何森姆積遜（Samuel L. Jackson）也在，還要旁人提醒她，他在Marvel多部電影中扮演神盾局局長Nick Fury，是不可或缺的存在。

在拍攝《復4》東尼葬禮的一場戲時，「小辣椒 」 桂莉芙柏德露居然不知為何森姆積遜也在，還要旁人提醒她，他在Marvel多部電影中扮演神盾局局長Nick Fury，是不可或缺的存在（《Marvel隊長》劇照 ）

對於Marvel影片的角色關係與情節發展，一般觀眾也許比演員更了解。Marvel影業CEO Kevin Feige透露，拍攝《復4》的英雄集合結局戲，蜘蛛俠湯賀蘭（Tom Holland） 居然問他為什麼米雪菲花（Michelle Pfeiffer）也在？原來他並不知道米雪菲花曾扮演首代黃蜂女。至於「小辣椒」則最令人震驚，因為她對森姆積遜曾在一大堆Marvel電影中飾演神盾局局長居然完全唔知情。

她之前又承認，不記得自己曾經在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中出演。另外，寒冬戰士Sebastian Stan亦透露曾3次在小辣椒面前自我介紹，因為她永遠記不住他是誰，而「黑豹」的母后Angela Bassett也表示自己忙到還未有時間睇《復4》，可見演員對於電影細節不一定都清楚。

除了因為電影拍完不一定都會看之外，這些演員們也可能被Marvel「嚴格保密」的策略連累。很多演員在拍攝時只會拿到關於自己部分的劇本，甚至還要對着綠幕講台詞、不見得會知道同一個畫面裡還有哪些角色會於後製才加入一起出現，也難怪他們對於其他Marvel電影宇宙家族的成員，真係唔熟。

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