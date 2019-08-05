【復仇者聯盟4】「鷹眼」影迷發現呢幕嚴重失誤　網民笑稱錯重點

自從《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）光碟在上月尾發行後，讓影迷可以抽絲剝繭，尋找劇組留下的彩蛋及致敬場面。然而，今次影迷發現的並不是彩蛋，而是劇組的失誤，究竟哪一幕出事呢？

《復仇者聯盟4》憑重新上映後，成功登上全球最高票房電影寶座。目前全球票房累積約27億9,400萬美元收入。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4》，早前憑重新上映，成功取代《阿凡達》（Avatar）登上全球最高票房電影寶座。電影近日推出光碟後，有影迷意外發現其中一幕出現嚴重失誤。消息傳出後，有網友隨即「護航」表示，該幕牽涉太多超級英雄及反派，根本難以見到這個失誤；另有網友指出，當時大家的焦點都不是在他身上，自然就難以察覺到。

點擊下圖重溫化灰超級英雄回歸一刻及出事畫面

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鐵甲奇俠、美國隊長及雷神先後跟魁隆對打。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

相信不少人都記得復仇者三巨頭，包括鐵甲奇俠、美國隊長及雷神先後跟魁隆惡鬥，當時美國隊長的盾牌還遭到打爛，只餘下一半的盾牌。然而美國隊長當時仍沒有放棄，把盾牌的扣帶再索好，準備再出擊之際，耳邊就傳來飛隼的聲音。之後，影迷就見到非常感動的一幕，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中化灰的超級英雄陸續出現，率先出現是黑豹團隊、之後飛隼、奇異博士、銀河守護隊、蜘蛛俠、紅女巫等人相繼回來。除了超級英雄外，還有來自瓦干達的士兵、聖域界的守衛及至聖所的魔法師等。之後鏡頭拉遠，見多好多超級英雄。而就是這一刻，終於出事了。因為當時遠鏡下的美國隊長，其盾牌竟然完好無缺。至於這奇蹟一刻，有網民打趣指，這又再次證明了平行時空的存在，這應該是第二個美國隊長。