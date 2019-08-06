【復仇者4】網民又發現彩蛋　呢位重要女角神秘現身？

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然已上映3個多月，但熱潮一直未減退，日前Marvel Studios推出電影的數碼版，讓影迷發掘更多劇情的蛛絲馬跡。
當中有人發現結局一幕，講述蜘蛛俠Peter Parker與其他學生回到校園上課，旁邊出現一位疑似非常重要的角色，究竟係咩人物？
早前上映的《蜘蛛俠：決戰千里》中，Peter Parker與MJ已正式拍拖，下集會否有其他女角加入，還是未知之數。（電影劇照）
魁隆軍團被消滅、地球上一半人口翻生，曾化灰的Peter Parker回到校園與好友Ned Leeds見面相擁，此時旁邊出現一位身穿牛仔褸配蜘蛛網短裙、背著粉紅色背囊的金髮女學生，有網民認為她就是蜘蛛俠的正牌初戀女友Gwen Stacy。金髮是Gwen Stacy的標記，加上湊巧穿著蜘蛛網圖案短裙，網民認為這是Marvel Studios精心安排的彩蛋。
點擊下圖睇疑似Gwen Stacy現身
不過，現今版本的《蜘蛛俠》系列中，Peter Parker與「MJ」Michelle Jones已正式拍拖，之前曾傳出「MJ」就是原著漫畫中的「Mary Jane」，只是換上另一個身分出現，Marvel Studios一直未有確認消息，或暗示過會有其他女角出現。
第一代Gwen Stacy：Brianna Brown
第二代Gwen Stacy：白麗絲達拉斯侯活
而對上兩代《蜘蛛俠》系列電影都曾出現過Gwen Stacy一角，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的版本就先後有兩個Gwen Stacy，包括曇花一現的Brianna Brown、以及有較多戲份的白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard），不過這一代的蜘蛛俠都在跟姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）飾演的Mary Jane談情。
第三代Gwen Stacy：愛瑪史東
而最令人印象深刻的Gwen Stacy，必定是安德魯加菲（Andrew Garfield）的《蜘蛛俠》中、由奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）所飾演的版本，不過這個系列的《蜘蛛俠》拍了兩集便遭腰斬，未知現在湯賀蘭（Tom Holland）的版本，能否打造另一位經典Gwen Stacy？