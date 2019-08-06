【復仇者4】網民又發現彩蛋　呢位重要女角神秘現身？

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然已上映3個多月，但熱潮一直未減退，日前Marvel Studios推出電影的數碼版，讓影迷發掘更多劇情的蛛絲馬跡。 當中有人發現結局一幕，講述蜘蛛俠Peter Parker與其他學生回到校園上課，旁邊出現一位疑似非常重要的角色，究竟係咩人物？

早前上映的《蜘蛛俠：決戰千里》中，Peter Parker與MJ已正式拍拖，下集會否有其他女角加入，還是未知之數。（電影劇照）

魁隆軍團被消滅、地球上一半人口翻生，曾化灰的Peter Parker回到校園與好友Ned Leeds見面相擁，此時旁邊出現一位身穿牛仔褸配蜘蛛網短裙、背著粉紅色背囊的金髮女學生，有網民認為她就是蜘蛛俠的正牌初戀女友Gwen Stacy。金髮是Gwen Stacy的標記，加上湊巧穿著蜘蛛網圖案短裙，網民認為這是Marvel Studios精心安排的彩蛋。

點擊下圖睇疑似Gwen Stacy現身

不過，現今版本的《蜘蛛俠》系列中，Peter Parker與「MJ」Michelle Jones已正式拍拖，之前曾傳出「MJ」就是原著漫畫中的「Mary Jane」，只是換上另一個身分出現，Marvel Studios一直未有確認消息，或暗示過會有其他女角出現。

第一代Gwen Stacy：Brianna Brown

+ 9 + 8 + 7

第二代Gwen Stacy：白麗絲達拉斯侯活

+ 2

而對上兩代《蜘蛛俠》系列電影都曾出現過Gwen Stacy一角，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的版本就先後有兩個Gwen Stacy，包括曇花一現的Brianna Brown、以及有較多戲份的白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard），不過這一代的蜘蛛俠都在跟姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）飾演的Mary Jane談情。

第三代Gwen Stacy：愛瑪史東

+ 4 + 3 + 2

而最令人印象深刻的Gwen Stacy，必定是安德魯加菲（Andrew Garfield）的《蜘蛛俠》中、由奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）所飾演的版本，不過這個系列的《蜘蛛俠》拍了兩集便遭腰斬，未知現在湯賀蘭（Tom Holland）的版本，能否打造另一位經典Gwen Stacy？