【復仇者聯盟4】結局與狼人有關？　鐵甲奇俠犧牲啟發自《盧根》

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球票房熱賣，已成全球影史票房冠軍，最近導演、編劇以及Marvel總裁Kevin Feige正為該片的藍光碟、影音串流勤跑宣傳，最近Marvel總裁Kevin Feige接受《Empire》雜誌訪問，被問及他們原本就希望給「鐵甲奇俠」Tony Stark一個完美的結局，但一直沒想到，然則他們在2017年初看《盧根》（Logan）時卻意外得到答案。

鐵甲奇俠犧牲竟與《盧根》有關。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

「我們與『盧根』的製作團隊毫無關係，而當我們在電影院看《盧根》的時候，就像其他觀眾一樣發出驚嘆，認為對於曉治積曼（Hugh Jackman）來說，這真的是一個了不起的結局，而且只有極少數與角色緊緊連結的演員才能夠完美演繹，這就是我們迫切想要給羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的東西，也成為了我們關注的焦點。」Kevin Feige事後也表示這個安排非常之好，就連羅拔唐尼本人也很滿意。

其實根據導演羅素兄弟所說，他們早在《美國隊長3：英雄內戰》時，就感覺到要給這個傷痕累累且無比疲憊的鐵甲奇俠一個好結局，當初是內部溝通非常久，最後才終於有了共識，就是讓他犧牲自己拯救世界，透過無限手套彈指消滅所有的魁隆軍隊。

這一幕相信大家都睇到眼濕濕。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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