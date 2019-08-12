【復仇者聯盟4】東尼犧牲一幕　竟巧合重回當年Ironman試鏡地拍攝

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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）最後一次飾演鐵甲奇俠（Iron Man），所以他在片中選擇犧牲的最後一幕，顯得意義非凡。最近Marvel總裁Kevin Feige接受《帝國》雜誌專訪時，提到那段戲的情感力道很強，而且劇組在拍攝時的場景，恰巧就是11年前羅拔唐尼前來面試鐵甲奇俠一角的舊地。他也多次稱讚羅拔唐尼徹底改變了Marvel系列電影，因為有他，才能讓整個系列更好：

我們在洛杉磯的攝影棚完成最後的拍攝。我們拍片的地方，正正就在羅拔唐尼當初為鐵甲奇俠一角試鏡地方的隔壁。所以，這個巧合對他來說是一個完整的圓，也讓他當天顯得非常傷感。而當我們完工的那一天，唸完最後一句台詞，到合上劇本的瞬間，就像是開啟了一個階段後，也結束了這個階段，我認為這對他來說非常有共鳴。
Marvel影業CEO Kevin Feige
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不僅如此，《復4》導演羅素兄弟最近接受「Reddit」網友的提問時，被問到最難拍的橋段是哪段，他們也直接表明是「IronMan之死」的一場，同時透露羅拔唐尼當日的心情非常複雜，對所有劇組工作人員來說都很不好受。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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