【復仇者聯盟4】東尼犧牲一幕　竟巧合重回當年Ironman試鏡地拍攝

我們在洛杉磯的攝影棚完成最後的拍攝。我們拍片的地方，正正就在羅拔唐尼當初為鐵甲奇俠一角試鏡地方的隔壁。所以，這個巧合對他來說是一個完整的圓，也讓他當天顯得非常傷感。而當我們完工的那一天，唸完最後一句台詞，到合上劇本的瞬間，就像是開啟了一個階段後，也結束了這個階段，我認為這對他來說非常有共鳴。