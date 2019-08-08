【美國隊長】基斯伊雲斯非原定人選？　黑袍糾察隊靚仔失試鏡機會

Marvel超級英雄電影中，「美國隊長」Steve Rogers真誠正直，向來人氣極高，扮演此角的Chris Evans不僅大受歡迎、片酬傲人，也在各國影迷間有極高的辨識度。但在Marvel選角之初，Chris Evans只是「有可能」的人選之一，包括Ryan Phillippe、Channing Tatum、John Krasinski等雀屏中選的呼聲也很高，另外一位被視為極有機會出線的演員，是在劇集《花邊教主》（Gossip Girl）中扮演俊俏富家公子的Chace Crawford。

《花邊教主》中扮演俊俏富家公子的Chace Crawford，原本有望成為美國隊長。（《花邊教主》劇照）

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Chace Crawford在《花邊教主》飾演英俊的有錢少爺Nathaniel，本來與女主角之一Blair有婚約，之後解除了婚約，又一度和第一女主角Serena交往，最後兩位大小姐都沒有選擇他，不過不少迷姐迷妹對他的外表毫無招架之力，不斷要求編劇最後讓他贏得其中一位女主角的愛，就算未能實現，他在演藝圈的前途一度備受看好，倘若真能順利扮演「美國隊長」，在荷李活的地位就不會只是今天這樣。

近來Chace Crawford在亞馬遜的大尺度劇集《黑袍糾察隊》（The Boys）中終於演到超級英雄，然而該劇講的是一群看似英雄的超能者，背地裡性格陰暗邪惡，幹了不少壞事，並不像表面上看來那麼正氣凜然，被認為是調侃近來流行的超級英雄片的另類獨特作品，Chace Crawford飾演的角色有如水行俠的翻版，卻有好幾幕縱慾、裸露的情色場面，Chace Crawford也應劇情需要全裸露臀，創下從影以來最大尺度。

Chace Crawford在《黑袍糾察隊》中扮演超級英雄「The Deep」。（《黑袍糾察隊》劇照）

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提到無緣的「美國隊長」，Chace Crawford坦言一度真認為自己極有機會，事實上他本來有要參加試鏡，直到Marvel聽聞他為了劇集演出、一年得在紐約待上9個月，乾脆試鏡都不讓他參加了，直接考慮其他幾位人選。和Chace Crawford曾合作過的伊莉莎伯奧森（紅女巫）、施巴斯坦史丹（寒冬戰士）都加入了Marvel電影宇宙的大家庭，他表示曾聽某位好朋友說，有看到已經為他做好、有寫上他名字的制服，讓他覺得自己當時離這個大角色恐怕只有一步之遙，可惜為了忠於和《花邊教主》的合約，只能放棄成為Marvel超級英雄的機會。

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