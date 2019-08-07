【復仇者聯盟4】狂迷發現片頭暗藏心思　網民：每秒都有彩蛋！

由羅素兄弟執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）曲終人散，然而近日有影迷重新觀看電影時，意外發現原來電影片頭都暗藏玄機。消息傳出後，不少網友都認為劇組設計一絲不苟，Marvel電影每秒都藏有彩蛋。

《復仇者聯盟4》重新上映後，成為全球票房最高的電影。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在觀賞《復仇者聯盟4：終局之戰》時，跟其他Marvel電影宇宙作品一樣，於片頭介紹各位超級英雄。然而，近日有影迷把《復仇者聯盟4》的片頭，跟《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的片頭作比較，竟意外發現，在《復仇者聯盟3》化灰的角色，在《復仇者聯盟4》的片頭被刪走。消息傳出後，不少網友都表示電影設計非常用心，並相信只有粉絲才會逐格觀看，務求找到所有劇組悉心安排的彩蛋。

早前有「鷹眼」粉絲發現《復仇者聯盟4》出錯

+ 7 + 6 + 5

跟《復仇者聯盟3》片頭比較，《復仇者聯盟4》的片頭把所有化灰的超級英雄移走。（IGN Twitter 擷圖）

《復仇者聯盟4》的片頭約半分鐘，同樣以Marvel漫畫作開頭，之後就見到鐵甲奇俠及變形俠醫的畫面，之後就是黑寡婦、雷神及美國隊長等超級英雄陸續出現。然而中間卻有數秒沒有出現超級英雄，有影迷與《復仇者聯盟3》比較下，發現這些消失的超級英雄，全是在《復仇者聯盟3》時被化灰的超級英雄，當中包括黑豹、蟻俠、紅女巫、飛隼及奇異博士，認真有心思，兼非常催淚。

《復仇者聯盟4》、《復仇者聯盟3》開頭畫片比對

+ 9 + 8 + 7