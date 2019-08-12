【水行俠】Jason Momoa IG發文罷拍續集：「我被推土機碾過了」

去年12月上映的DC漫畫超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）叫好叫座，電影公司早前已落實籌備續集，並暫定於2022年12月上映。 可是，男主角積遜莫瑪（Jason Momoa）日前在Instagram發文，指出要罷拍《水行俠2》，究竟發生咩事？

Jason Momoa在IG發文說不能拍《水行俠》續集。（Jason Momoa Instagram）

積遜莫瑪近日忙於在家鄉夏威夷示威，抗議政府在當地的睡火山Manua Kea範圍內，興建價值14億美元（約109億2000萬港元）的「三十米望遠鏡」（Thirty Meter Telescope）。據悉，這個計劃由加州學及加州理工學院研發，中國、加拿大、日本及印度都有參與。

Jason Momoa一向關心環境保育問題。（電影劇照）

積遜莫瑪不忍心愛的家鄉自然環境被破壞，與一眾同鄉呼籲人民要守護這片土地，日前他在Instagram發文，上載1992年昴星團望遠鏡（Subaru Telescope）在同一位置施工時的照片，但今次工程比上一次還要大4倍：「他X的，三十米望遠鏡仲大4倍。對不起，華納兄弟，我們不能拍《水行俠2》了，因為積遜阻止他的被褻瀆而被推土機碾過了。」

《水行俠》續集落實於2022年12月上映，除Jason Momoa外，女主角Amber Heard與導演溫子仁都會回歸。（電影劇照）

當然，積遜一番話純屬開玩笑，但其守護家園的決心就好堅定，他留言續道：「它不會發生的，我們不會再讓你們這樣做，適可而止，去別的地方吧。」昨日他上載與同鄉的合照，再次呼籲網民支持抗爭活動。除了積遜莫瑪，「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）早前亦曾公開反對施工。