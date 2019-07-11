【水行俠】Jason Momoa六嚿腹肌消失照流出　引網民開拖︰是妒忌

由溫子仁執導；積遜莫瑪（Jason Momoa）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、安芭赫德（Amber Heard）及Patrick Wilson等主演的《水行俠》（Aquaman），在去年上映期間大獲好評，甚至被不少人稱為DC電影的續命丹。而在戲中飾演水行俠的Jason Momoa憑六嚿腹肌迷到萬千女士。然而，未知是否海底回復安寧，令「水行俠」疏於訓練，網上流出他身形「走樣」的相片，引起粉絲熱烈討論。

Jason Momoa及安芭赫德主演的《水行俠》叫好叫座，而續集將會在2022年上映。（《水行俠》劇照）

該照片在《Us Weekly》的Instagram上公布，據了解，當時「水行俠」Jason Momoa在威尼斯度假。而此相片公開後，成功引起粉絲熱烈討論。有網友指出，他變肥了，還詢問他的腹肌去了哪裡。有網民還以「dad bod」來形容他目前的身形。這個形容詞近期在外國非常流行，意思是肌肉有點鬆弛及有明顯啤酒肚，但偶爾會健身的男士；可是有不少網民為他抱不平，指Hater只是妒忌他，有網友認為Jason Momoa無論在任何時刻，他都能保持完美的身型，甚至叫所有Hater停止攻擊他，還稱他拍攝《水行俠》時，身型會回復完美。

其實Jason Momoa目前正在與家人在威尼斯度假，所以身材略微胖了，並非如網民所說身形走樣。

Jason Momoa飾演的水行俠在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》首次出現。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

Jason Momoa六嚿腹肌消失引起網民熱烈討論​ 重溫「水行俠」Jason Momoa靚相