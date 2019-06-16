「水行俠」Jason Momoa倒戈　望加入Marvel電影宇宙做呢位英雄

迪士尼收購了二十世紀福斯電影公司，不少人猜測它們會在未來把《變種特攻》（X-Men）、《神奇4俠》（Fantastic Four）及《死侍》（Deadpool）引入Marvel電影宇宙。 可是，由於曉治積曼（Hugh Jackman）已表明告別演出狼人一角，當迪士尼重啟《變種特攻》系列時，究竟誰會成為狼人的接班人呢？有一位型男率先毛遂自薦！

迪士尼收購了二十世紀福斯，不少人相信《變種特攻》將會重啟。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

隨著迪士尼成功收購了二十世紀福斯，即意味著《變種特攻》及《神奇4俠》將回到Marvel Studios懷抱。另一邊廂，由積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演的《水行俠》在去年上映時叫好叫座，而此作品還被視為DCEU的救命作。可是近日他竟然倒戈相向，聲稱希望可以轉會成為變種人，而且連角色都揀好。

「水行俠」積遜莫瑪竟然倒戈相向，Marvel Studios會否邀請他在未來擔任MCU的角色呢？（《水行俠》劇照）

根據外國傳媒《SuperBroMovies》報導，Jason Momoa在聖安東尼奧（San Antonio）出席Celebrity Fan Fest時表示，希望能在Marvel電影宇宙中飾演狼人一角，而在《水行俠》中飾演「黑蝠魟」的Yahya Abdul-Mateen II，亦表示想跟《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）連成一線，特別是小丑女。

至於在《正義聯盟》（Justice League）中飾演「鋼骨」的Ray Fisher，就表明希望能在未來見到「鋼骨」的個人電影出現。雖然未知Jason Momoa的消息是真是假，但他這麼明目張膽，莫非他不怕得罪DC？而影迷就似乎不予支持，認為他可以做其他MCU的角色，但狼人就真的不適合他。

未知記者會發生什麼事，為何Jason Momoa會突然被問到MCU的角色呢？（SuperBroMovies 網上擷圖）