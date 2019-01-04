【移動城市．影評】《魔戒》導演都失手　金玉其外的哈爾移動城堡

《移動城市：致命引擎》（Mortal Engines）是2018年出品，由同名系列小說改編，充滿蒸汽龐克風格（Steampunk）的近未來科幻冒險片，Christian Rivers導演，Robert Sheehan、Hera Hilmar、Hugo Weaving等卡士陣容主演。片中的地球經歷浩劫，人類為求生存，發展出移動城市四處掠奪資源。

《移動城市：致命引擎》陣容不俗。（劇照）

居住在倫敦城的Tom Natsworthy發現有人正在蒐集古科技零件，企圖製造大規模毀滅性武器。而一場意外讓Tom結識身世可憐的Hester Shaw，兩人被迫離開倫敦城，幾經波折、患難與共，決定一同阻止野心勃勃的Thaddeus Valentine攻佔尚國的恐怖計劃。

氣勢磅礡的移動城市

本片由《魔戒》系列導演Peter Jackson根據Philip Reeve的同名小說系列改編，企圖再創冒險史詩的野心十足，視覺特效驚人，尤其裝載巨型引擎、宛若變形金剛的倫敦城，讓人立刻聯想到宮崎駿的《哈爾移動城堡》（ハウルの動く城），但在本片中卻結合了科技與歷史，不僅有複雜的地鐵，還有保存古物的博物館，讓人大開眼界。

戲中的倫敦城讓人立刻聯想到宮崎駿的《哈爾移動城堡》。（劇照）

故事背景設定在地球經歷浩劫後，人類資源有限仍力求生存，電器、電腦都變成「古科技」，抗拒科技過度發展再釀大戰。城市大者橫大，小的則被大的連人帶物鯨吞蠶食，顯現所謂的「城市達爾文主義」肆虐。

《移動城市：致命引擎》（劇照）

透過Tom跟Hester的冒險之旅，觀眾得以一窺其他城市的樣貌，包括人口販賣的集散地、天空之城等，滿足觀眾對未來世界的想像，卻也驚訝於永遠都有學不乖的人類，企圖挾致命武器行權力展現。看似渺小的男女主角，上演小蝦米對抗大鯨魚，憑智慧與勇氣力鬥大魔王，人物的氣勢超越了引擎城市，讓本片不至於單純淪為特效爽片。

「四不像」的元素匯集？

本片匯集眾多元素，抑或是神來一筆的中國風，讓本該充滿著未來科技感的氛圍摻雜了近年的流行素材，但綜合起來竟變成四不像？舉例來說，倫敦城的博物館擺設Minions的雕像，筆者在看到那一幕的時候跟同場觀眾一樣忍不住笑了。

《移動城市：致命引擎》驚現Minions雕像。（《迷你兵團》劇照）

要說電影為了讓觀眾輕鬆看待英雄之旅而加入幽默調劑，一兩次還可以接受，可是當智海（Jihae）飾演的Anna Fang登場時，奇異的髮型、紅色的服裝還戴個墨鏡，反客為主的她比主角還搶眼可就讓人受不了；再舉一例，電影裡的尚國頗有影射中國的味道，牆上的字、尚國領導人的裝扮的確有濃濃的東方味，然而城市內部的設計掛起燈籠、樓梯上上下下讓筆者想起了九份。

智海飾演的Anna Fang造型奇特。（劇照）

本片讓人看到太多其他電影或是真實世界的影子，在觀賞的時候很容易分神、突然笑出來，實屬本片敗筆。

致命的敘事引擎──欠缺縝密的螺絲

本片故事相當簡單，但是配角眾多，常發生演一演配角就消失許久，到後面才出現的狀況。舉例來說，Katherine跟她的小跟班發現大魔王父親的陰謀，但是故事中間沒有交代清楚他們要如何阻止故事就已跳回Tom的故事線，可是片末Katherine現身阻止剎不住的城市，小跟班又不見了，讓人覺得莫名其妙。

Hester Shaw由Hera Hilmar扮演。（劇照）

再舉一例，養大Hester的潛行戰士宛若《未來戰士》的阿諾舒華辛力加現身：骷髏頭結合冷光綠眼神，神龍見首不見尾，簡直可以穿梭自如、飛天遁地；然而他對Hester的執迷究竟是出自親情？還是愛情？讓人不解。

有趣的是，看似沒有人可以對付的不死之身，卻在得知Hester對Tom的感情後應聲倒地。如果說哀莫大於心死，可是他沒有心，這麼容易就死實在不合常理。

認真輸一半──放開胸懷享受視效饗宴先吧！（劇照）

本片評價兩極，演員的部分以Hugo Weaving飾演的Thaddeus Valentine、智海演出的Anna Fang令人印象深刻，至於男女主角則表現平平。總之，把本片當作一般的特效爽片來看還勉強可以，若要放大檢視故事合理與否、不協調的元素混搭，會看得很痛苦。

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