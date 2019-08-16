【狂野時速．影評】飛車戲硬橋硬馬　神秘幕後大Boss唔蒲頭勁吊癮

大隻佬執法人員Hobbs（狄維莊遜飾），以及無法無天的不法之徒Shaw（積遜史特咸飾），還有一名經過電腦生化基因改造並增強體能的無政府主義者Brixton（Idris Elba飾）。三人掌握了一項很可能將對人類造成無法逆轉的改變的生化威脅的病毒，而唯一知情的人竟然是個叛變的軍情六處探員，同時還是Shaw的妹妹（Vanessa Kirby飾）？這一對勢不兩立的死對頭就必須攜手合作、聯手出擊，擊敗唯一一個可能比他們更狠的狠角色。

除了Marvel宇宙能夠有如此的影響力之外，另外一個讓我覺得很酷的電影世界觀就是《狂野時速》系列了，這系列從一開始是以車為主題打擊邪惡，但同時他們自己也是挺可愛的罪犯，有點類似黑吃黑的概念，以家庭為核心要保護的決心成為了最大的武器，截至目前為止已經有9部相關電影，可以看出這系列除了是票房保證之外也逐漸向支線邁進了。

近期上映的《狂野時速：雙雄聯盟》就是番外篇的概念，由主線當中的兩位人氣角色Hobbs與Shaw共同主演，一種能殺死全世界的可怕病毒被叛變的軍情六處探員偷走，他們兩個與本集的大反派Brixton得要找到這個人，而這個探員竟然是Shaw的妹妹？

按圖看《狂野時速：雙雄聯盟》劇照▼

+ 4 + 3 + 2

這種商業到不行的爆谷片本身就必須要很吸引人，這部片吸引人的地方在哪裡呢？預告當中Hobbs與Shaw的鬥嘴自然是非常有趣的環節。兩人亦敵亦友的關係增添電影的許多好笑之處，特別是兩人停下來開始互噴垃圾話的地方處處是亮點。

觀眾最想看到的飛車追逐以及大場面的戰鬥也都沒有少，還揭開了Hobbs的身世，讓最後大戰成為一場街頭肉搏戰，拳拳到肉的動作戲相當精彩，作為一部商業片來說這部絕對是成功的，而且劇情的延伸還有一個尚未出現的大反派，而這個反派會在之後的系列作當中出現嗎？還是這個大反派預告了會有《狂野時速：雙雄聯盟》續集的出現？這種先設定一個未出現的反派讓觀眾期待的手法挺吸引人的，比起主線劇情每一集都有一個新反派出現，先替未來鋪陳是個聰明之舉，也會期待接下來的故事發展。

觀眾最想看到的飛車追逐以及大場面的戰鬥也都沒有少（《狂野時速：雙雄聯盟》）

而這集最搶眼的並不是兩個光頭大佬，而是飾演Shaw妹妹的Vanessa Kirby，她在《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）以白寡婦的姿態展露頭角，並在《狂野時速：雙雄聯盟》當中成為軍情六處的探員，只要有她出現的畫面就是焦點，當然除了她本身氣質出眾之外，動作戲的表現上可不輸兩位硬漢，如果電影只有Hobbs與Shaw兩位的鬥嘴我可能不會給高分，她的存在讓電影更好看，而且也巧妙的讓她成為推動劇情的一個點，迫使互看不順眼的兩人得合作。Dwayne Johnson與Jason Statham自然不用多說，兩人維持在這系列當中的嘴砲以及實力，該Chok的時候就chok，該好笑的時候就好笑，有着相當多精彩的對手戲。

這集最亮眼的是飾演狄卡妹妹的Vanessa Kirby（《狂野時速：雙雄聯盟》）

總結《狂野時速：雙雄聯盟》，電影除了好看之外還將世界觀放大設定了一個尚未出現的反派，未來我們還有機會看到這兩個人一同出任務嗎？我想我們就拭目以待。

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