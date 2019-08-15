【從前，有個荷里活】被指醜化李小龍　塔倫天奴一個理由堅拒道歉

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）演員陣容星光熠熠，不過當中最令香港人深刻之一的情節，可能就是有李小龍出現。 電影找來美籍亞裔演員Mike Moh扮演已故武打巨星李小龍，不過早前李小龍女兒李香凝就公開表示覺得電影醜化了爸爸。面對爭議，導演昆頓塔倫天奴近日就霸氣回應。

畢彼特飾演的替身演員「Cliff Booth」與由Mike Moh飾演的「李小龍」對打，這場戲引起不少爭議。（《從前，有個荷里活》劇照）

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）及瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）備受影迷期待。除了里安納度和畢彼特，兩大男神交手夠吸睛，當中由美籍亞裔演員Mike Moh扮演已故武打巨星李小龍，相信也是香港粉絲看戲後另一個最深刻的情節。

+ 5 + 4 + 3

李香凝：電影醜化父親成「自負的傻瓜」

早前，李小龍女兒李香凝以及粉絲，不滿李小龍在戲中被塑造成一個自負的人，覺得這不是事實。李香凝又指電影中有爸爸李小龍的出現，但塔倫天奴從沒有就電影聯絡過她，看過電影後更直指電影醜化其父親，覺得爸爸在戲中成為了一位「自負的傻瓜」（arrogant asshole），感覺很「沮喪」及「非常不舒服」。

女兒李香凝指聽到觀眾在嘲笑其亡父。（Getty Images）

「聽到他們在嘲笑我父親」

電影中惹起爭議的情節，就是講述一次在片場上，由Mike Moh飾演的「李小龍」，與畢彼特飾演的替身演員「Cliff Booth」對打，最終Cliff Booth完勝李小龍，李小龍被Cliff Booth打了一場，甚至飛彈到車子上，連車都凹掉。

李香凝曾在接受外國傳媒《The Wrap》訪問時提到︰「當觀眾看到這幕時，我聽到他們在嘲笑我父親，這讓我感到很不舒服。」她炮轟電影對其亡父的描述是失實的︰「爸爸李小龍生前常遇到挑釁，但他總會避免這種不必要的衝突」，不滿電影醜化其亡父形象。

導演昆頓塔倫天奴在俄羅斯宣傳新片期間，霸氣開腔回應，「他（李小龍）的確是個傲慢的人。」（Twitter相片）

力證他本人就是霸氣

面對這個爭議，近日導演昆頓塔倫天奴在俄羅斯宣傳新片期間，終於霸氣開腔回應，「他（李小龍）的確是個傲慢的人，我沒有誇張，我所聽過他說話的樣子就是這樣。」

而提到戲中李小龍有句台詞，是指自己可以把「拳王」穆罕默德阿里（Muhammad Ali）打成殘廢，也令李小龍的傳記作家Matthew Polly反駁說：「李小龍很敬重穆罕默德阿里，現實中的李小龍未試過說對於的惡言。」對於這個指控，導演昆頓塔倫天奴就表示︰「有人話李小龍沒說過他可以打敗拳王阿里，但其實他是有講過的，不只如此，我還在李小龍的遺孀Linda的第一本自傳中看過相關內容。」力證自己有做足功課，有根有據不用道歉。