【從前，有個荷里活影評】唔理觀眾感受　昆頓私心致敬洛杉磯1969

《從前，有個荷里活》的故事在1969年瞬息萬變的洛杉磯展開，此時亦是荷里活的嬉皮巔峰時期，一位過氣電視演員 Rick Dalto （里安納度狄卡比奧 飾）與他長期合作替身搭檔 Cliff Booth （畢彼特 飾）如何在逐漸陌生的娛樂圈裡，找到自己的一席之地？他們試圖重回荷里活建立名聲，而Rick的鄰居Sharon Tate（瑪歌羅比 飾）卻意外不幸慘遭曼森家族殺害，也使得 Rick 與拍檔 Cliff 捲入一場謀殺血案。

相信稍微有關注電影生態的觀眾對於昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino，簡稱QT）的電影一定不會陌生，最近他的新作品《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood） 已經上映，導演說了一番很有意思的話：

Alfonso Orozco用《羅馬》（Roma）呈現出 1970 年的墨西哥，而我呈現出的是 1969 年的洛杉磯，而這是我給洛杉磯的一封情書。 導演昆頓塔倫天奴

我非常喜歡他對於這部電影的這段形容，能夠用影像呈現自己心中的一段回憶、或是一個想法，對於導演來說是一件非常浪漫的事情，《羅馬》是這樣，《從前，有個荷里活》也是這樣。昆頓塔倫天奴曾經說過，當他人生拍出十部電影後就會選擇退休，《從》片作為這十部電影之中的第九部，究竟是一部怎麼樣的電影呢？

按圖看《從前，有個荷里活》精彩劇照▼

+ 9 + 8 + 7

前面說到了，這是一封給洛杉磯的情書，應該說這本來就不是一部「為了好看而好看」的電影。它呈現了當時年代的一種氛圍，透過主角Rick Dalto以及Cliff Booth在這個荷里活的生態圈當中求存的過程來訴說這一段過往。而在這個主題之上，導演還加入了曼森家族曾經所作的惡。曼森家族是在那個年代的一個邪教團體，跟隨Charles Manson的女孩們會聽從他的指示做任何事，當時有一件非常重大的虐殺案，知名演員Sharon Tate在懷孕八個月時遭到他們的虐殺，而在屋內的五個人通通被殺身亡，在當時的荷里活鬧得滿城風雨。

看似有個非常棒的主題可以去延伸的電影，但導演只是在致敬於這個年代的一切，西部槍戰的興起殞落，在這個金光閃閃的荷里活中發生的事，所以如果要用一般討論電影的方式來看待，並不符合所謂的商業電影類型，因為這是一種情懷的抒發，給予一個童年回憶的浪漫。

如果要用一般討論電影的方式來看待，並不符合所謂的商業電影類型，是一種情懷的抒發，給予一個童年回憶的浪漫。 ( 《從前，有個荷里活》劇照 )

電影引領着觀眾認識當時的荷里活，而西部片可是那時炙手可熱的題材，但當然以現在的觀點去看我們會認為西部片是新鮮的存在。（畢竟現在還想拍西部類型的電影可以說是少之又少）由里安納度飾演的主角Rick，在這些西部片中飾演了無數次的反派，他每次始終都會被主角給擊敗——當然他的角色也間接影響了他在荷里活的發展，當一個「微過氣」的演員跨足到電影圈當中，必須要很努力的發揮所長才能留下好印象，在競爭激烈的荷里活闖出一片天。在電影當中的Rick感情極度豐富，時不時都會歇斯底里的崩潰，只為了要演好一個角色，也反映出當時演員對於自身演技的要求甚高，比起現在「靠樣食飯」的年代可有些差距。

畢彼特飾演的Cliff是Rick的特技替身，電影對於他的背景並沒有交代太多，只知道他是個似乎殺死了自己老婆還可以逃過法律制裁的退伍軍人，他替Rick打點好一切大小事項，連在片場管接管送的工作他也通通包辦。這個角色最重要的部分就是要拉出曼森家族的人，也可以說他算是將三條主線合而為一的重要關鍵。瑪歌羅比扮演的Sharon Tate就是當時被殺的那位女演員，只有她是用本名出現在這部電影當中。

電影的劇情基本上圍繞着上述三個人前進，但過於「流水帳」的呈現方式令人有些乏味，感覺不到電影帶來的高低起伏，只有最後20分鐘才讓人有精神一振的動作場面。了解導演對於這部電影想呈現的東西是一回事，但能否讓觀眾咀嚼也就是另外一回事了。

我並不是昆頓塔倫天奴的粉絲，只能就看完這部電影的感受來談，雖然不是每一部電影都要拍得很商業，玩弄觀眾的內心與情緒才是好電影，但《從前，有個荷里活》實在用了太長篇幅在講各自的故事，等到終於將三人串起來時也就是結束的時刻。電影的最後20分鐘就是在講曼森家族的人去到Rick屋企殺人，但被 Cliff 解決，鄰居Sharon是因為邀請了Rick到自己家裡喝酒才惹禍。當時鏡頭呈現的就正好是五個人，與正史中所講的現場正好是相同的人數，這邊可以說是比較有戲劇的成份存在，至於前面的兩個幾鐘頭，好看與否真的見仁見智。

總括而言，《從前，有個荷里活》就是一封寫給洛杉磯的情書，同時也是寫給經歷過那個年代的觀眾們，透過電影回到那個充滿西部槍戰與嬉皮風的年代，關於荷里活當中的其中一個故事。

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】