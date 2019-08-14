【小魚仙】Harry Styles宣布拒演王子　粉絲擔心上映無期

迪士尼（Disney）真人版電影好評不斷，《阿拉丁》、《獅子王》等都有很好的票房收益，日前更爆出《阿拉丁》將會有續集，令人更期待。 早前有指《小魚仙》（The Little Mermaid）都會拍成真人版，不過在選角上引起很大的爭議，其中以非裔美國歌手Halle Bailey飾演主角令很多粉絲表示不滿，他們都表示應該忠於原著動畫，換角才不致令大家的童年回憶幻滅。不過率先要換的不是Halle Bailey，而是做王子的Harry Styles。

有網民為了換走Halle Bailey，自發在Twitter上加上「#NotMyAriel」的hashtag，希望引起迪士尼關注。（Twitter截圖）

不過未傳出迪士尼換走女主角的事，就有壞消息帶給粉絲，早前爆出將會出演Eric王子的Harry Styles，今日卻表示拒演《小魚仙》，粉絲們紛紛表傷心加擔心，一來沒法看到這位「最合適」人選之外，更怕電影不能如期上映，隨時等到頸都長啊！

有網民表示冇得睇Harry Styles扮演Eric王子好傷心啊！（Getty Images）

起初，當粉絲得知Harry Styles將會扮演Eric王子時，紛紛表示他很完美，而且酒窩最似，惟跟Halle Bailey相當不合襯。如今Harry Styles對外表示：「我很欣賞及喜歡《小魚仙》這個故事，不過對於出演王子一角可能不太適合。」直接拒絕出演Eric王子，而網民則將矛頭指向Halle Bailey，覺得是因為她，Harry Styles才會拒演，目前迪士尼方面仍未有公布下任王子人選，粉絲都相當期待！