《小魚仙》連爸爸都「黑化」？　Terry Crews拍片自廌演謝登國王

19歲的非裔女歌手Halle Bailey將成為迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）的艾利奧公主（Princess Ariel），消息一出立刻引起粉絲熱議。接下來另一位重點角色，也就是艾利奧的父親——謝登國王（King Triton）。

飾演《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）警長的Terry Crews這下也來毛遂自薦了。

泰瑞希望成為謝登國王

Terry Crews在自己的Twitter，發表一張合成的「謝登概念圖」，只見他拿着來自《水行俠》（Aquaman）的三叉戟，在亞特蘭提卡（Atlantica）王國前游着。另一篇貼文，他甚至還附上一段他唱着《小魚仙》經典歌曲〈Under The Sea〉的影片。可見他有多麽想爭取這個角色。

艾利奧的老爸！

🧜🏾‍♂️ SINGING AUDITION! 🎶



under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

watch @AGT! 🔱🧜🏾‍♂️ pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD — terry crews (@terrycrews) 2019年7月9日

謝登國王的潛在競爭者：Idris Elba

不過目前迪士尼仍未公開任何人選，除了Terry Crews是個人選以外，藝術家Bosslogic也貼出一張由Idris Elba演出謝登的美術概念圖，看起來似乎也不錯。

So are we getting @idriselba as King Triton now? 😁 #TheLittleMermaid pic.twitter.com/jD6Afcxmk1 — BossLogic (@Bosslogic) 2019年7月4日

從迪士尼對艾利奧選角來看，他們似乎決定帶來一些創新的改變。謝登國王的最終選角或許也會出現我們意想不到的人選，目前確認的人選為：Awkwafina將飾演海鷗Scuttle、Jacob Tremblay會飾演小比目魚Flounder，反派烏蘇拉（Ursula）則傳說會由Melissa McCarthy飾演。接下來就等迪士尼公布相關消息了。

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