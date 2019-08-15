【浪尖上的約定】相隔兩個世界愛情動畫　真實還原千葉縣海邊實景

日本動畫《浪尖上的約定》由《貓之報恩》的吉田玲子編劇，將於8月29日香港上映，戲中人物由GENERATIONS from EXILE TRIBE主音片寄涼太、《愛上謊言的女人》川榮李奈、《那些年，我們一起追的女孩》松本穗香和《在咖啡冷掉之前》伊藤健太郎等配音。《浪尖上的約定》更在上海國際電影節獲得最佳動畫金爵獎，可謂繼《你的名字》後今夏最治癒的愛情動畫！

《浪尖上的約定》是繼《你的名字》後今夏最治癒的愛情動畫！（《浪尖上的約定》劇照）

故事講述少女雛子隻身搬到海邊小鎮，她熱愛滑浪，不懼駭人的巨浪，卻對自己的前途感到不安。因為一次火災令她和消防員阿港相遇，兩人墮入愛河，甜甜蜜蜜，形影不離，不幸地阿港卻因為在海上救人而死，雛子亦因此而刻意遠離她最愛的海洋，可惜心情一直仍難以平伏。

雛子和阿港相遇在海邊很快便墮入愛河。（《浪尖上的約定》劇照）

一天雛子哼出她和阿港一起聽的舊歌時，他居然在水杯中出現！就因為阿港曾經講過一句「我會永遠守護你！一定！」阿港的出現當然令雛子歡喜萬分。，雖然出現奇蹟，不過阿港卻沒法擁抱和拖緊雛子，但也足以令雛子很滿足。

預告最後講到，為何阿港會再次出現呢？看來是因為他有願望仍未實現要靠雛子來幫他，但最終兩人又能如何走下去呢？

雛子和阿港如何能繼續情緣呢？（《浪尖上的約定》劇照）

另外《浪尖上的約定》更真實還原了千葉縣海邊在戲中。（劇照）

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《浪尖上的約定》最新預告