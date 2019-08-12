新海誠《天氣之子》影評：呼風喚雨級畫功　故事雷聲大雨點細

日本動畫的發展十分蓬勃，有不少的動畫導演湧現，除了宮崎駿與去年去世的高畑勳外，新海誠可說是近年最受歡迎的日本動畫導演，從短篇作品《星之聲》開始，他的動畫極具個人風格，及後執導的動畫亦具特色。繼3年前票房大收旺場的《你的名字。》後，新海誠最新執導作品《天氣之子》再次展現著細膩動人的感情，劇情亦側寫日本種種面對的問題。延續其過往作品的風格，雖然是平舖直敘的劇情，卻容納着很多意義，反映現在與將來迎接而來的社會和氣候現象。

《天氣之子》故事講述離家出走到東京生活的高校男生帆高，在東京生活無依無靠，幸好在船上遇到行為怪異的圭介，以及在快餐店工作的陽菜。為了賺錢生活，他走到圭介的公司工作，認識了在公司跟圭介一起工作和生活的夏美。每天，東京持續地下大雨，帆高發現陽菜擁有操控天氣的能力，於是帆高利用陽菜的超能力賺錢，為滂沱大雨的每一天帶來陽光。可是，帆高卻始料不及，陽菜的超能力透支，她需要賠上代價…

按圖看《天氣之子》劇照▼

+ 13 + 12 + 11

由短篇作品《星之聲》開始，新海誠的電影均展現出他的個人風格，電影的畫面層次分明，畫功細緻，影像與配樂的互相配合，帶動電影的明快節奏感。新海誠首部長篇作品《雲之彼端，約定的地方》瀰漫着細膩的影像，流露動人細緻的情感。2007年的《秒速五厘米》，新海誠以不同的形式，沒有幻想或科幻元素，從不同的觀點角度，來看真實的世界。2016年，新海誠執導的《你的名字》，揉合了真實與虛幻的元素，帶出一個深刻動人的愛情故事，該片亦成為了他迄今票房最高的作品。

《天氣之子》是新海誠第七套自編自導的動畫電影作品，貫徹他一貫的細膩畫風，從影像的夢幻中流露寫實，展現著新海誠的個人獨特風格。「天氣」是此片的主軸，新海誠以日本都市的氣候現狀放在電影的故事裡，反映現在日本正在面臨的自然問題，加上他那真實與虛幻的敘事方式，既能讓觀眾投入新海誠的個人幻想空間裡，也在反思現今日本面對的情況。

+ 3 + 2

電影保留新海誠過往電影的獨特風格，故事整體充滿科幻元素，敘事流暢自如，加上了不少扭橋的劇情，動感音樂的融合，延續他的個人特色。新海誠在電影裡再次把動畫的細緻線條發揮得淋漓盡致，每一個畫面構圖均可以成為一幀很美的相片，看得出新海誠在畫功上的成熟，甚至突顯出平面動畫的不同層次感，眼界大開。「雨水」是整部電影的主要元素，幾乎整部電影都是出現雨水的情節，新海誠以不同的方式呈現雨水的形態，利用光線的折射，從雨水裡透視出不同的景象。

新海誠的作品中最為欣賞的部份，莫過於是他對於東京都市的繪畫，繼《言葉之庭》與《你的名字》後，再一次展現出東京的大街小巷，《天氣之子》片的故事主要是取自於新宿的歌舞伎町、涉谷、池袋、田端與代代木等地，他把現實的場景以繪畫詮釋，跟《言葉之庭》片與《你的名字》片的背景設定相近，刻下又會想起到日本旅行時，曾經到訪過這些地點，彷似置身其中。

（《天氣之子》劇照）

無疑，故事是《天氣之子》片的其中一個弱點，在新海誠過去的電影中，故事都是佔了頗重要的部份，今次電影中的故事描述是比較薄弱，平舖直敘而欠缺驚喜，主要人物的背景描寫亦未算十分深刻，加上其他角色的發揮不多，令電影卻只是集中於新海誠的畫面設計多於劇情。不過，新海誠在《天氣之子》片中加入了一些意想不到的驚喜，觀看之時也突然笑起來，想不到他會這樣的舖排，令電影錦上添花。電影再次以簡潔的篇幅作收筆，縱然來得突然，但這樣恰到好處的舖陳，跟《你的名字》片的結尾一脈相承。

+ 12 + 11 + 10

今次新海誠找來兩位日本新星 — 醍醐虎汰朗與森七菜分別配帆高與陽菜兩位主角配音，表現稱職，為角色生色不少。此外，電影亦找來小栗旬、本田翼、倍賞千惠子等演員聲演片中其他主要的角色，他們的聲演為電影帶來不少的驚喜，栩栩如生的演繹，突出了角色的神髓。

新海誠的每一部作品，總是不會令人失望，每部電影他都為觀眾帶來不同的新鮮感，《天氣之子》片也不例外，影片不只是展現出他的細膩畫功，更從故事裡埋藏著很多現今或遠見的意義，生活在今日繁忙都市的你或我，仍然未懂得去學習和面對現實的艱辛和殘酷。電影的最後一幕，東京仍然不停地下雨，長大後的陽菜在回家的路上許願，她祈求是不再下雨？還是其他的心願呢？

或許，這是新海誠留給觀眾許下自己的心願吧…

（《天氣之子》劇照）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​