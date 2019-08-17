【復仇者聯盟4】MCU有種「未出現神秘物質」　仲犀利過汎合金？

電影
撰文：
最後更新日期：

超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame）全球大賣，已成影史票房冠軍，藍光、DVD以及影音串流也即將發行，編劇及導演頻頻在各場合大爆創作秘辛。最近又討論到影迷們激烈爭辯的一個問題，為何美國隊長的汎合金（Vibranium）盾牌居然會被魁隆打爆？

在MCU中，汎合金是宇宙中最堅硬的物質，美國隊長的盾就是由這種金屬打製而成，卻在《復4》中被魁隆劈爛（《復仇者聯盟4》劇照）

編劇Stephen McFeely先前就講過魁隆手上的雙刃刀並不是單純的武器，可能是由宇宙間最厲害的武器製造者矮人Eitri 打造，畢竟Eitri 曾為魁隆做過無限手套，可能也在逼迫之下，為他製作其他武器。Stephen更在幕後花絮中提出：「你們可以看到，雖然汎合金是地球上最強大的物質，不過魁隆的雙刃刀更犀利。」就是證明了這一部分。

編劇Stephen McFeely透露：「你們可以看到，雖然汎合金是地球上最強大的物質，不過魁隆的雙刃刀更犀利。」（《復仇者聯盟4》劇照）

雖然先前眾多的Marvel電影中，尤其是《黑豹》（Black Panther）皆告訴我們宇宙之間最強大的金屬就是汎合金，不過導演羅素兄弟（Russo Brothers）曾在受訪時提出質疑，他們認為MCU裡面應該還有更強大的物質，他們也預告該物質之後可能會正式出現，即使他們目前沒有與Marvel影業合作的計劃。

【復仇者聯盟4】東尼、涅布拉玩手指足球等死　竟練就彈指神力？
【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠一早被賜死？　Marvel影業總裁親自解析
【復仇者聯盟4】基斯伊雲斯拍短片谷宣傳　自爆最鍾意呢兩場戲
《復仇者聯盟》已逝角色翻生？　《雷神》演員有望回歸拍第4集
【復仇者聯盟4】東尼犧牲一幕　竟巧合重回當年Ironman試鏡地拍攝
【復仇者聯盟】小辣椒唔單止面盲　竟然唔知森姆積遜係神盾局局長

延伸閱讀：

陳喬恩感情掛蛋6年 勾手小11歲男竟是他

放棄瑪莎嫁錯尪 梁靜茹「錯過真愛」真相竟是這樣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。