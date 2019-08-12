【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠一早被賜死？　Marvel影業總裁親自解析

鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）犧牲已是不爭的事實。雖然鐵甲奇俠的離開，讓不少影迷非常傷心，然而Marvel Studios總裁Kevin Feige坦言，這個早在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）時有此決定，並由他親自說服羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。

Marvel Studios總裁Kevin Feige早在4年前親自說服羅拔唐尼接受鐵甲奇俠離開的事實。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Marvel Studios總裁Kevin Feige早前接受英國電影雜誌《Empire》問答環節時談到如何告訴飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼其角色將會犧牲，並如何說服他接受這個安排。Kevin Feige回憶這個計劃早在2015年已經決定好：「我記得我在2015年12月時跟羅拔唐尼推銷這個概念。」他續指出：「我向他提出了《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》兩部份結局，及受兩者所影響的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）。」

最後，Kevin Feige認為，雖然要花點時間把故事串連，但至少最後都成功連接起來：「起初大家對鐵甲奇俠的死亡旅程都覺得不真實，直到愈來愈近拍攝工作，我們所有人，特別是羅拔唐尼來說，大家都非常激動。」

羅拔唐尼飾演鐵甲奇俠逾十年，終於在今夏告別這個角色。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

至於《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟（Russo Brothers）對羅拔唐尼的演出讚不絕口，直言他應憑此角色獲得獎項：「他的表現讓人難以置信，我們認為他應獲得獎項。當他看到奇異博士一刻，你看到他臉上的表情就知道他就是唯一可以擊敗魁隆的人。」最終，鐵甲奇俠透過彈指的力量，把魁隆及其軍團消滅。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼的死亡之旅早已在《復仇者聯盟2：奧創紀元》時已開始籌備。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

對於安排鐵甲奇俠死亡一事，Kevin Feige表示：「當我們在製作《復仇者聯盟4》時，很多人都估我們的電影不會有真正的死亡，因為神盾局局長在《美國隊長2》復活了。」他最後表示，其實觀眾需要的不是角色的死亡，而是大家對他的真實情感。