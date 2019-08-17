《復仇者聯盟》已逝角色翻生？　《雷神》演員有望回歸拍第4集

從2011年《雷神奇俠》（Thor）第一集就開始追蹤「雷神和洛基相愛相殺」兄弟檔的Marvel影迷，肯定不會忘記在阿斯嘉的一大重要配角，那就是阿斯嘉彩虹橋的霸氣守門人海姆達爾（Heimdall）！這位忠心不二的帥氣角色在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）開頭就犧牲自我將僅剩的力氣把浩克傳送到地球上，讓影迷深信這個帥氣角色已經領便當。不過現在46歲的知名男演員艾德里斯艾巴（Idris Elba）卻有意要再度回歸MCU？

由艾德里斯艾巴扮演的海姆達爾於《復仇者聯盟3》一開場便被「賜死」。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

最近正在忙着新電影宣傳的艾德里斯艾巴，在《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）霸氣演出了大反派，身高達到189公分並擁有超猛肌肉體格的艾德里斯艾巴出演對抗狄維莊遜（Dwayne Johnson）和積遜史達頓（Jason Statham）兩大玩命光頭看起來相當有說服力。

艾德里斯艾巴在《玩命關頭：特別行動》扮演反派「Brixton」。（《玩命關頭：特別行動》劇照）

而當艾德里斯艾巴在跑《狂野時速：雙雄聯盟》電影宣傳活動之時，也被「KTSA.com」問到關於海姆達爾的犧牲，沒想到這位Marvel前演員表示：「海姆達爾基本上是可以活起來的，我非常樂意參演《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）！」艾德里斯艾巴點出《復仇者聯盟4》的洛基已經偷偷摸摸地溜走了，因此海姆達爾的復活也是有可能存在的。

洛基早於《復仇者聯盟3》領便當，但在另一個平行時空的洛基就在《復仇者聯盟4》偷跑了。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

事實上艾德里斯艾巴在《復仇者聯盟3：無限之戰》（領便當之後，他便跳槽至DC簽約了新版《自殺突擊隊》（The Suicide Squad）加盟演出秘密角色。不過由於導演James Gunn已經率先成為橫跨DC、Marvel兩次的第一人，Idris Elba想要繼續以「海姆達爾」身分演出《雷神奇俠4》有不無可能？

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