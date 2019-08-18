【未來戰士】阿諾舒華辛力加為占士金馬倫賀壽　35年前手稿曝光

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1984年上映的《未來戰士》（The Terminator）被譽為最成功的科幻電影之一，電影除了在全球票錄得房超過7,800萬美元外，還獲選為美國電影保存委員會保護電影名單，成就非凡。

早前導演占士金馬倫（James Cameron）迎來65歲大壽，飾演「T-800」的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）當然非常識做，除了送上祝賀外，還附上35年前由導演親手繪畫的故事板，不少網民看後，大讚導演畫作是大師級作品。

1984年上映的《未來戰士》奠定了導演占士金馬倫及阿諾舒華辛力的地位。（《未來戰士》劇照）

曾執導《未來戰士》、《異形續集》（Aliens）、《鐵達尼號》（Titanic）及《阿凡達》（Avatar）等大作的荷里活著名導演占士金馬倫在本月16日迎來65歲大壽，曾跟他合作拍攝《未來戰士》及《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgment Day）的阿諾舒華辛力加為導演送上祝福。

導演占士金馬倫拍過不少經典電影，當中包括《鐵達尼號》。（《鐵達尼號》劇照）

在該Twitter帖文中，阿諾舒華辛力加向老朋友送上生日祝福外，還大讚他非常有遠見，並指出《未來戰士》改變了他的生活。他還在帖文中附上《未來戰士》早期的故事板。雖然只有三幅圖片，但已經讓影迷陷入瘋狂狀態，紛紛大讚T-800的神髓，同時向大家展示了電影原本的風格由始至終都沒有改變。「你為《未來戰士》所繪製的早期故事板讓我想起了你的偉大願景，我非常珍惜它。」阿諾舒華辛力加寫道。

阿諾舒華辛力加在Twitter上上傳了35年前由占士金馬倫手繪的《未來戰士》故事板。（Schwarzenegger Twitter 圖片）

相信影迷跟阿諾舒華辛力加一樣，首次看到這三幅畫作都感覺難以置信。原來導演不但能拍得一手經典作品，同時也是一名繪畫高手。不少網民都在帖文留言大讚導演畫作是大師級作品。而在今年10月時，《未來戰士》迎接35周年之際，系列新作《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）同期上映，而導演則改成《惡棍英雄：死侍》（Deadpool）導演Tim Miller執導，而占士金馬倫退居為監製。屆時影迷又可以一睹Linda Hamilton及阿諾舒華辛力加的演出。

阿諾舒華辛力加及Linda Hamilton主演的《未來戰士：黑暗命運》將在10月上映。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

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