【重慶森林】周嘉玲脫戲搶鏡　退出娛圈變身商界女強人

王家衛執導的《重慶森林》，不知不覺上映25周年，這部作品於第十四屆香港電影金像獎連奪最佳電影、最佳導演、最佳男主角及最佳剪接，曾被美國《時代雜誌》評為「百大不朽電影」之一，可謂經典中的經典。 片中經典場面及元素數之不盡，其中周嘉玲飾演的空中小姐雖然戲份不多，但性感又充滿個性的演出，令人留下深刻印象，與梁朝偉的激情場面更為影迷津津樂道。

周嘉玲在《重慶森林》的性感場面相當經典。（電影截圖）

1994年上映的《重慶森林》分成兩個部分，前半部是失戀警員金城武與女毒犯林青霞的霧水情緣；後半部講述另一名失戀警員梁朝偉與快餐店職員王菲的捉迷藏愛情遊戲，兩段故事沒有直接交集，但幾位主角都曾在這個石屎森林中擦身而過，帶出人山人海的社會裡，都市人寂寞的景況。兩部分的演員、場面及細節都各自有經典之處，而小編想跟大家重溫的是，參演第二部份的周嘉玲。

重溫周嘉玲在《重慶森林》性感演出

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戲中因為周嘉玲離開，造就梁朝偉與王菲的關係。（電影劇照）

周嘉玲參加1991年度香港小姐奪得亞軍，隨後加入演藝圈，首部大銀幕作品是1993年上映的《新難兄難弟》。她在《重慶森林》扮演梁朝偉的前女友，是一名空中小姐，二人有一幕大膽情慾場面，周嘉玲僅穿內衣與梁朝偉親熱，最後更脫至半裸，一身香汗淋漓扒在床上喘氣，性感又不失格調。

《重慶森林》另一亮點係朝偉嘅眼神演技，真係不得了！（電影截圖）

更多《重慶森林》精彩場面

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周嘉玲的角色是個「浪子型」的女人，跟梁朝偉曾愛得火熱，但分別時又可以不帶走一片雲彩般灑脫，只留下一封分手信及鎖匙，讓王菲可以乘虛而入。後來在便利店跟梁朝偉偶遇，雖然已交新歡，但仍一副充滿挑逗的樣子，眼神、姿態及說話語氣皆相當到位，所以就算戲份不多，但每次出場都夠搶鏡。

周嘉玲去年神秘復出拍短片。（劇照）

除了在大品牌出任高層，年前周嘉玲亦創業開童裝店。（資料圖片）

《重慶森林》可謂周嘉玲的代表作，另一部要數《晚九朝五》，是上世紀末版本的《喜愛夜蒲》，但層次與格調就高上幾級，其後演過女主角，但都不是什麼大紅大紫的作品，而她本人於2000年代起便淡出，轉行當市場策劃及公關，偶然會出席品牌活動，2005年與室內設計師Darryl Goveas結婚並育有一女。不過去年周嘉玲忽然復出幕前，拍攝內地藝術家曹斐執導的短片《監獄建築師》，現年48歲的她風采依然。