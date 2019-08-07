《原始武器》張慧儀從影最大膽演出　曾經都係晶女郎

近年港產情色片買少見少，回想起八、九十年代的全盛時期，實在不禁令一眾同好此道的影迷感到唏噓。 20年前，香港電影市道正在下滑，但仍容得下各式各樣的題材，其中由王晶監製的《原始武器》，就講述女警慘遭暴徒殺夫及輪姦，要靠美色去完成復仇大計，擔任女主角的張慧儀，當年稱得上女神級人物！

張慧儀在90年代尾連拍兩部近乎三級的情色片，其中《原始武器》屬由頭帶到尾演出。（影片截圖）

1999年上映的《原始武器》由張敏（不是女演員）執導、王晶監製，張慧儀、趙文卓、歐錦棠、馬德鐘及徐錦江等人主演。講述趙文卓與歐錦棠同時愛幕張慧儀，張慧儀最後選擇了歐錦棠並結成夫婦，但於新婚當晚，二人遇上3名暴徒，歐慘遭殘殺，倖存的張慧儀亦被輪姦，身心受重創。

暴徒以虐待女人為樂，張慧儀為了報仇，除了苦練身手之外，亦學習如何勾引男人，讓暴徒露出弱點時，可趁機殺死對方。最終在趙文卓幫助下，張慧儀殺死3名暴徒，成功報仇。

重溫張慧儀大膽演出

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《原始武器》的英文片名為《Body Weapon》，更直接闡明女主角張慧儀的身體就是復仇武器，電影縱有趙文卓等高手，但武打場面只是配菜，張慧儀的性感演出才是主打。劇情可以用「奇情」來形容，幾位主角本身為警務人員，並非訴諸法律去懲罰暴徒，而是一心要行私刑來手刃仇人。

因為外型關係，張慧儀經常演冶艷角色。（電影截圖）

而準備復仇過程亦相當騎呢，張慧儀專登辭去警員職務，並非專心訓練身手，而是流連夜店學習取悅男人的技巧，並找來霍耀良導演客串一角，教張慧儀尋找男人的「G點」。其實這部電影不乏露點場面，畫面及意識上都相當大膽，但當年竟然只被評為IIB級電影，令人意外。

重溫張慧儀在《強姦3OL誘惑》的性感演出

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順帶一提，參加1993年國際華裔小姐出身的張慧儀，憑著性感外型，一入行就獲得演出電影的機會，到1998年更獲王晶垂青，連拍兩部近乎三級的情色片，《強姦3OL誘惑》與以上介紹的《原始武器》，另外亦演過《龍在江湖》、《賭俠1999》及《精裝追女仔2004》等王晶作品，當過一段時間的「晶女郎」。

張慧儀現與仔仔相依為命，早已捨棄性感形象。（張慧儀微博圖片）

可惜後來與未婚夫發生感情問題而令張慧儀淡出娛樂圈，相隔幾年後復出拍戲，已育有一名養子的她，放棄走性感路線，進化成堅強勇敢的單親媽媽。