【復仇者聯盟4】最難拍唔係動作戲　導演畀變形俠醫呢一幕難倒…

電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame）票房勁收，已榮登全球影史票房冠軍寶座，DVD、藍光以及影音串流即將上線，最近導演羅素兄弟 （Russo Brothers）被問及最難拍攝的橋段是哪一段，導演之一的安東尼羅素（Anthony Russo）不改幽默本色，表示應該是綠巨人Hulk與蟻俠、美國隊長及黑寡婦在餐廳吃飯的那一段。

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安東尼羅素向「Cleveland.com」表示，將許多重要角色齊聚一堂，並讓他們都有戲份其實不是難事，「最困難的一段戲，應該是我們第一次呈現博士Hulk在餐廳吃飯那段，他與蟻俠、黑寡婦以及美國隊長坐在那邊，然後有3個小孩走進來，他們都是Hulk的粉絲，想要跟他合照。那3個小孩，一個是我的兒子朱利安，一個是我兄弟的女兒莉亞，還有一個是我姊姊的兒子奧吉」，安東尼也表示為了要湊足這3個小孩的時間，要向學校請假，相當麻煩。

《復仇者聯盟》系列電影導演羅素兄弟（Getty Images）

雖然這只是安東尼的搞笑答案，不過他曾坦言《復4》每一幕每一段難度都很高，要適切呈現不同的角色戲分，確實有一定難度，不過能夠完成這項大任務，讓他非常滿足。

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