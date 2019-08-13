【復仇者聯盟4】東尼唔配受到英雄下跪致意？　導演親解刪戲原因

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球票房大賣，已登上全球影史票房冠軍，最近導演、編劇以及Marvel影業總裁Kevin Feige正為該片的藍光、影音串流勤跑宣傳，導演羅素兄弟先前接受「Reddit」的影迷問答時，提到先前造成熱烈迴響的眾多超級英雄向犧牲的鐵甲奇俠羅拔唐尼下跪致意的一幕，最終仍被刪除，羅素兄弟也親自解釋原因。

先前造成熱烈迴響的眾多超級英雄下跪，向犧牲的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼致意的橋段，最終仍被導演刪除（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照 ）

導演之一的喬羅素（Joe Russo）表示：「我們發現復仇者們的下跪橋段非常感人。不過當這段戲播出時，感覺與東尼的葬禮很類似——就是所有英雄站在岸邊的那一刻，在他家外面向他致意的一幕。」喬羅素更表示，假如這兩個場景先後在電影裡面出現，似乎有些衝突，製造了一個重複的結局。

而且，由於這段戲證實了《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列女主角嘉魔娜其實還未死，並未隨魁隆大軍一起煙飛灰滅，反而讓人更有想像空間，故必須透過編導在之後的宣傳告知「嘉魔娜還活着」的話，是比較麻煩的一部分。

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