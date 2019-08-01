【Marvel】奇洛李維斯加入《復仇者聯盟》？一個神秘角色成關鍵

我們聽聞奇洛李維斯（Keanu Reeves）可能加入Marvel電影宇宙（MCU）的消息已經好幾年了。這位演員時常表達自己對Marvel Studios的愛慕與肯定，每隔幾個月我們就能聽到他可能將在某部全新Marvel電影中演出的傳聞……不久前，有許多風聲指出這位性格男神將在MCU第四階段大作《永恆族》（The Eternals）中登場，但隨即被否定；而現在，曾執導《復仇者聯盟》系列電影的羅素兄弟（Russo Brothers）開口了……

奇洛李維斯憑《殺神》系列再彈起。（《殺神3》劇照）

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羅素兄弟與Kevin Smith的宅導會談

荷李活電影導演兼忠實漫畫粉絲的Kevin Smith與羅素兄弟的一場訪談中，Kevin Smith直快的發問有關奇洛李維斯將如何加入MCU等話題。「這是一個好問題！」安東尼羅素（Anthony Russo）回應，而祖羅素（Joe Russo）接着回答：「答案有着無限的可能性。」

經歷《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers : Endgame）後，這對導演兄弟檔正在休息中，所以即使近期奇洛李維斯真的加入Marvel超級英雄家族的話，合作的對象可能並不會是他們。

《復仇者聯盟4：終局之戰》由羅素兄弟執導。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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但Kevin Smith提到了另一位英雄角色，而祖羅素也深表贊同──「月光騎士」（Moon Knight）：

很棒的選擇。 祖羅素

月光騎士是奇洛李維斯加入MCU的關鍵？

雖然月光騎士並非Marvel漫畫系列中的一線角色，但死忠粉絲也都非常期待能看到他現身大銀幕。想想在Marvel Studios與James Gunn推出《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列電影前，也僅有忠實漫畫粉絲才認識得他們；而最新製作中的《永恆族》也是一樣的道理。這些作品表示，Marvel Studios的確有幾把刷子，能將富有魅力但名聲還不夠響亮的角色介紹給主流觀眾。

《銀河守護隊》電影剛上映時，只有忠實漫畫粉絲才認得他們。（《銀河守護隊》劇照）

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然而，如果真能由奇洛李維斯詮釋這位超級英雄的話，絕對能吸引更多觀眾前往戲院一睹風采──只是一切似乎還不會那麼快就有答案，觀眾們可能還得再等上好一段時間才能看到更多消息。

Marvel Studios總裁Kevin Feige最近也表示，過去許多Marvel電影宇宙作品都曾考慮過要延攬奇洛李維斯加入，而且也都找過奇洛李維斯本人討論過：「我們與奇洛李維斯討論過。我不知道甚麼時候，也不知道他到底會不會真的加入MCU，但我們真的非常想要找出一種最適合讓他加入的方式。」

奇洛李維斯有望飾演於原著中身為《復仇者聯盟》一員的「月光騎士」。（漫畫截圖／Marvel）

萬事具備只欠東風

目前正忙於《Bill & Ted 3》拍攝工作的他，或許他的心中已有加入MCU的屬意角色之選……無論奇洛李維斯本人或是Marvel Studios，看似都還在等待一個最適當的時機，綜觀下來奇洛李維斯加入MCU一事應該勢在必行，而搞不好將來我們真有機會，能親眼見到他所演出的「月光騎士」。

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