【花椒之味】鍾鎮濤撐警言論惹負評　新預告大刪亮相場面保票房

電影《花椒之味》由鄭秀文（Sammi）主演，並與來自台灣的賴雅妍、內地的李曉峰合演三姊妹，還邀請劉德華、任賢齊客串。該戲將於9月6日上映，電影公司早在3月已經公開《花椒之味》首預預告，而在上星期再推出最新預告，不過有網民發現兩條預告最大分別，是原本有大量鍾鎮濤的畫面被狠狠刪走，有理由相信跟他早前出席「撐警集會」以及「撐警言論」有關！

鄭秀文有份主演的《花椒之味》一直讓粉絲期待，但最近慘被鍾鎮濤連累。（《花椒之味》劇照）

本身角色為關鍵

電影宣傳很早便開始，早在今年3月的影視博覽已率先公開《花椒之味》首預告，由於鍾鎮濤在戲中飾演Sammi的父親，而他的過身正正引發故事發展，故角色頗為關鍵。當時預告便用上不少鍾鎮濤的畫面，包括下雨天鍾鎮濤穿着病人服，跟任賢齊跑進隧道避雨一幕，以及在大坑舞火頭正面面對鏡頭笑的樣子，寫幕更有寫下「特別演出，鍾鎮濤」。

有網民嘲笑有鍾鎮濤的《花椒之味》是《胡椒之味》，借諷警方的胡椒噴霧。（影片截圖）

鍾鎮濤出席撐警集會，大指年輕人「九唔搭八」。（影片截圖）

新預告被刪剩兩幕

而去到6月底，鍾鎮濤在撐警大會上發表講話，指罵年輕人「九唔搭八」以及「支持警隊執法」，即時引起網民不滿。同時仍有人發起要罷睇《花椒之味》，即使有鄭秀文都無用！而在最新的預告上，眼利的粉絲發現鍾鎮濤穿着病人服的畫面和正面面對鏡頭笑的樣子通通被刪走，最後只剩下孤寂獨處的背面，以及短短一幕他在舞火龍的背面。

由於鍾鎮濤的語言引起市民不滿，他們在網上表示會罷睇《花椒之味》。（影片截圖）

最新的《花椒之味》預告中，只剩下鍾鎮濤兩秒的背影。（影片截圖）

電影有Sammi主演，網民本來給力力撐，不過在連登討論區（lihkg）上，就有不少網民留言指「一定唔X睇」、「係佢自己主動放棄香港市場」、「有sammi都係咁話。有b就唔睇」、「剪走哂佢我會睇」、「出樣冇對白都唔X睇」、「浪費套戲，本來有興趣睇，而家不了」等等，表示戲中有鍾鎮濤的出現的話，以然會極力抵制。

不過在電影公司角度，看來亦要力保住套戲，盡量淡化鍾鎮濤在預告出現的畫面，而《香港01》亦曾向電影公司詢問有關預告片的剪輯安排，暫時未有回應。

3月份《花椒之味》預告中的鍾鎮濤

《花椒之味》最新預告中的鍾鎮濤